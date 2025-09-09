A Grundfos sikerét ünnepelték – a cég több kísérleti fejlesztést hajtott végre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HIPA támogatásával a Grundfosnak lehetősége volt hogy több kutatás-fejlesztési projektet hajtson végre. Ennek eredményéről számoltak be ünnepélyes keretek között a vállalat székesfehérvári telephelyén kedd délelőtt.

A Grundfos sikeresen megvalósított négy projektet is.

Fotó: Ostorházi Helga

Az ünnepség kezdetén Udvar Csaba ügyvezető köszöntötte a résztvevőket. Beszédében elmondta, a mindennapjainkhoz hozzátartozik az is, hogy néha belefeledkezünk a teendőkbe és elfelejtünk lelassítani, megállni és örülni a sikereinknek.

– A mai napon azért vagyunk itt, hogy örüljünk a közösen elért sikernek és visszatekintsünk arra az útra, ami ideáig vezetett minket. A közösen elért sikerek mindig azt tükrözik, hogy együtt dolgozni és alkotni jó. A Grundfos hisz ebben és 1945-ös alapítása óta törekszik a folyamatos fejlődésre és növekedésre – hangzott el.

Az ügyvezető ezt követően röviden ismertette a céget, valamint magyarországi gyárait és telephelyeit. Hangsúlyozta továbbá, hogy mennyire fontos számukra az értékteremtés és az értékőrzés, valamint arra is kitért, hogy három fő kifejezésük a „biztos kézben”, „helyes irány” és az „emberi lépték”.