A Grundfos sikerét ünnepelték – a cég több kísérleti fejlesztést hajtott végre
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.. A cég sikeres kutatás-fejlesztési projekteket hajtott végre.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HIPA támogatásával a Grundfosnak lehetősége volt hogy több kutatás-fejlesztési projektet hajtson végre. Ennek eredményéről számoltak be ünnepélyes keretek között a vállalat székesfehérvári telephelyén kedd délelőtt.
Az ünnepség kezdetén Udvar Csaba ügyvezető köszöntötte a résztvevőket. Beszédében elmondta, a mindennapjainkhoz hozzátartozik az is, hogy néha belefeledkezünk a teendőkbe és elfelejtünk lelassítani, megállni és örülni a sikereinknek.
– A mai napon azért vagyunk itt, hogy örüljünk a közösen elért sikernek és visszatekintsünk arra az útra, ami ideáig vezetett minket. A közösen elért sikerek mindig azt tükrözik, hogy együtt dolgozni és alkotni jó. A Grundfos hisz ebben és 1945-ös alapítása óta törekszik a folyamatos fejlődésre és növekedésre – hangzott el.
Az ügyvezető ezt követően röviden ismertette a céget, valamint magyarországi gyárait és telephelyeit. Hangsúlyozta továbbá, hogy mennyire fontos számukra az értékteremtés és az értékőrzés, valamint arra is kitért, hogy három fő kifejezésük a „biztos kézben”, „helyes irány” és az „emberi lépték”.
A Grundfos sikerét ünnepeltékFotók: Ostorházi Helga
Újabb mérföldkő a Grundfosnál
A négy projektet, mely a fent említettek támogatásával valósult meg Karácsony Imre Tamás termékfejlesztésért felelős menedzser ismertette. Beszámolójából kiderült, hogy a négy projekt részeként szennyvízszivattyúk, mélykútszivattyú motorok, egyfázisú ipari villanymotorok és állandómágneses ipari villanymotorok kísérleti fejlesztését végezték el.
Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott Cser-Palkovics András polgármester is. A városvezető kiemelte: büszkék arra, hogy Magyarország iparának egy meghatározó központja Székesfehérvár. Köszönhető ez az olyan stratégiai partnereknek is, mint a Grundfos, amely mindig fontosnak tartotta, hogy a helyi közösségekkel is jó kapcsolatot ápoljon.
A megszólalók között volt Vargha Tamás országgyűlési képviselő is, aki megköszönte a támogatóknak, hogy lehetőséget biztosítottak a cégnek a fejlesztésre és a kutatásra. Majd pedig a Grundfosnak, hogy éltek vele és végrehajtották a projekteket.
"Magyarország továbbra is stabil gazdaságilag"
Végezetül Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese szólalt fel.
Az államtitkártól hallhattuk, hogy a Grundfos stratégiai jelentőségű iparágban tevékenykedik és olyan hatékony technológiákkal dolgoznak, amelyek lehetővé teszik a folyamatos fejlődést.
– A vízgazdálkodás és a vízipar egyre nagyobb jelentőséggel bír, éppen ezért kulcsfontosságú minden olyan fejlesztés, ami segíti ezt az iparágat –.
Magyar Levente arról is beszélt, hogy habár a mindennapjainkban nem feltétlenül azt tapasztaljuk, hogy Magyarország továbbra is stabil gazdaságilag, de így van. Mindannak dacára, ami a környező országokban folyik Magyarország kis mértékben ugyan, de időről időre növeli a gazdasági teljesítményét.
A vállalat egyébként idén májusban ünnepelte alapításának 80. évfordulóját, nemrég pedig munkavállalóinak tartott pikniket a Bregyóban.