Görgethető valóság?

Bokányi Zsolt
Görgethető valóság?

Ültem a hatalmas tó partján. A víztükör lecsendesítette a lelkemet, és megtisztította a gondolataimat. A gitáromat lerakva csak bámultam a vizet, és azon kaptam magam, hogy percek óta nem gondoltam semmire, egyszerűen csak voltam. Nem kellett kattintani, lapozni, frissíteni. Ott és akkor minden valóságos volt. Aztán fájdalmasan belém villant, mennyire más világban élünk most. Görgetünk, lájkolunk, böngészünk, de már rég semmit nem keresünk. Az algoritmus gondolkodik helyettünk. Az arcok tökéletesek, a vélemények élesek, a valóság képernyőméretűre van szabva. És mi elfogadjuk, mert így könnyebb, de közben valami fogy belőlünk. A telefon kijelzője világít, de belül egyre sötétebb lesz. Eszembe jutott Jézus csodálatos, ám kíméletlenül igaz tanítása: 

Szemük van, mégsem látnak, fülük van, mégsem hallanak.

A tó tiszta tükröződése, a pillanat csendje, és a tanítás üzenete szinte fényként villant belém, megerősítve azt, amit mindig is hittem: a valóság nem görgethető. Csak megélhető.


 

 

