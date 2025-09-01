1 órája
Meghitt, múltidéző találkozó, 60 éve érettségizetteknek
Idős férfiak gyülekeztek szombaton délben a Ciszterci Szent István Gimnázium bejáratánál. Persze ők, akik 60 éves érettségi találkozójukra érkeztek, annak idején még mindannyian „józsefesek” voltak. A gimnáziumban utolsó csak fiúkból álló évfolyamban.
A székesfehérvári József Attila Gimnázium egyik tantermében, 1961 szeptemberének első napján negyvenegy diák feszült csendben várakozott. Csak néhányan ismerték egymást, olyanok, akik már a város vagy a környék településeinek általános iskoláiban is együtt koptatták a tantermek padjait. Aztán nyílt az ajtó és belépett a tanterembe egy, akkor a harmincas éveinek második felében járó, kimondottan csinos tanárnő. Ő volt Halmos Istvánné, Olga néni, az osztályfőnök.
– Sokkal több lett tanárnál, osztályfőnöknél – emlékezett Réti György 1965-ben érettségizett öregdiák. – Megtanította a földrajzot és a történelmet. Korholt, sőt szidott, amikor arra volt szükség, de meglátta, mikor és kit kell biztatni vagy bátorítani, kinek kell növelni az önbizalmát vagy éppen visszafogni, mielőtt végleg elszáguld vele a ló. Felrémlik előttem egy kollégiumi emlék annak a napnak az estéjéről. Negyedikesekkel laktunk egy szobában, akik a tanáraink felől érdeklődtek. A felsorolást néma csend követte, majd egyikük megszólalt: „Te jóságos ég! Ha túlélitek ezt a négy évet ezzel a tanári karral, akkor mindenki professzor lesz. Ők az iskola legjobbjai!” Nem tévedett.
Azóta hatvannégy esztendő telt el. Az öregdiákok a Halmos család sírjainál elhunyt tanáraikra, Szabó János sírjánál pedig az égben ünneplő osztálytársakra virágokkal és mécsesekkel emlékeztek, majd összegyűltek a patinás múltú gimnázium kapujánál.
– Az elmúlt hatvannégy év benne van a fejünkben, a lábunkban, a derékbőségünkben, a hajunkat is megszínezte a kor, már akinek van még – folytatta Réti György. – Jó volt látni az iskolát! Külsejében megszépült, bejárata szobrot kapott, a neve is megváltozott, más a jelvénye. Mi mégis úgy érezzük, hogy a miénk. A mi alma máterünk. Látszólag összevissza kószáltunk a folyosókon, pedig erről szó sem volt, minden visszaidézett valamit valakiben. A tabló ébresztette emlékek miatt csak nehezen tudtunk elbúcsúzni az épülettől, de nem maradhattunk. Megnéztük az új könyvtárat, amely más volt a mi időnkben, csakúgy, mint az utolsó osztálytermünk is, amely olyan kicsinek tűnt, pedig az alapterülete ugyanakkora. Másként rendezték el a padokat, így aztán nem tudott mindenki egykori padtársa mellé leülni. Sebaj, az a fontos, hogy ott voltunk!
Miként az megszokott, mindenki vallott az utolsó találkozás óta eltelt évekről. Akik ezt nem tehették már meg, azok hosszabb-rövidebb méltatást kaptak. Hová sodorta az egykori diákokat az élet? Szerteágazó a valóság. Van közöttük mesterember, jogász, orvos, kertész, mérnök, tanár, zenész, hivatalnok, de még a rendnek őre is. Aztán elhangzott egy vers, amit egyikük 1963-ban írt, és ugyanolyan derültséget keltett, mint oly sok esztendővel ezelőtt. Tablójukon ott sorakozik a tanárok neve: Kamarás Oszkár igazgató, Paál Lajos, Németh Pál, Mihályi Gyula, Teleki Sándor, Mohácsy Károly, Neumann Ede, Schermann Ede, Radetzky Jenő, Harza László, Palotás Istvánné, Tóth Gézáné, Halmos István és az osztályfőnök, Halmos Istvánné.
– Mit üzennék a mai diákoknak? Én is nagyon utáltam a „bezzeg az én időmben” kezdetű mondatokat, ezért ezt nem ismétlem el. De annyit mondok: amikor elrohantok a régi idők tablói, a falak emléktáblái alatt, vessetek egy pillantást a pedagógusok arcára, nevére, és gondoljatok egy pillanatig rájuk, hiszen mostani tanáraitok egy részét vélhetően ők is tanították, méghozzá nem középiskolás szinten. Nagyon megérdemlik a tiszteletet.
A székesfehérvári József Attila Gimnázium 1965-ben végzett „A” osztályából azok, akik még együtt lehettek: Bednár László, Csizmadia László, Hűvös András, Listár Ferenc, Liszi András, Lukács József, Réti György, Riba Gyula, Rónai László, Sasvári Csaba, Stettler Zoltán, Szalóky Béla, Szigeti Miklós, Szűcs József, Varga Ferenc, Sebő Ferenc és Simon Károly. A felsorolásból a legtöbb olvasónak Sebő Ferenc neve lehet ismerős, hiszen a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató volt a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója. Ő hiányzik a tablóról, mert még az érettségi előtt elköltöztek Budapestre, de minden találkozó alkalmával visszatér Székesfehérvárra.