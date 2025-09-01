Meghitt, múltidéző találkozó, 60 éve érettségizetteknek

A székesfehérvári József Attila Gimnázium egyik tantermében, 1961 szeptemberének első napján negyvenegy diák feszült csendben várakozott. Csak néhányan ismerték egymást, olyanok, akik már a város vagy a környék településeinek általános iskoláiban is együtt koptatták a tantermek padjait. Aztán nyílt az ajtó és belépett a tanterembe egy, akkor a harmincas éveinek második felében járó, kimondottan csinos tanárnő. Ő volt Halmos Istvánné, Olga néni, az osztályfőnök.

Derűsen idézték fel az eltelt éveket. Középen Sebő Ferenc, aki országos ismertségre tett szert a népzenei mozgalom élén, s a gimnázium egykori tanulója

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Sokkal több lett tanárnál, osztályfőnöknél – emlékezett Réti György 1965-ben érettségizett öregdiák. – Megtanította a földrajzot és a történelmet. Korholt, sőt szidott, amikor arra volt szükség, de meglátta, mikor és kit kell biztatni vagy bátorítani, kinek kell növelni az önbizalmát vagy éppen visszafogni, mielőtt végleg elszáguld vele a ló. Felrémlik előttem egy kollégiumi emlék annak a napnak az estéjéről. Negyedikesekkel laktunk egy szobában, akik a tanáraink felől érdeklődtek. A felsorolást néma csend követte, majd egyikük megszólalt: „Te jóságos ég! Ha túlélitek ezt a négy évet ezzel a tanári karral, akkor mindenki professzor lesz. Ők az iskola legjobbjai!” Nem tévedett.

A székesfehérvári József Attila Gimnázium 1965-ben végzett „A” osztálya szombaton délben a gimnázium bejáratánál

Fotó: Nagy Nobert / Fejér Megyei Hírlap

Azóta hatvannégy esztendő telt el. Az öregdiákok a Halmos család sírjainál elhunyt tanáraikra, Szabó János sírjánál pedig az égben ünneplő osztálytársakra virágokkal és mécsesekkel emlékeztek, majd összegyűltek a patinás múltú gimnázium kapujánál.

– Az elmúlt hatvannégy év benne van a fejünkben, a lábunkban, a derékbőségünkben, a hajunkat is megszínezte a kor, már akinek van még – folytatta Réti György. – Jó volt látni az iskolát! Külsejében megszépült, bejárata szobrot kapott, a neve is megváltozott, más a jelvénye. Mi mégis úgy érezzük, hogy a miénk. A mi alma máterünk. Látszólag összevissza kószáltunk a folyosókon, pedig erről szó sem volt, minden visszaidézett valamit valakiben. A tabló ébresztette emlékek miatt csak nehezen tudtunk elbúcsúzni az épülettől, de nem maradhattunk. Megnéztük az új könyvtárat, amely más volt a mi időnkben, csakúgy, mint az utolsó osztálytermünk is, amely olyan kicsinek tűnt, pedig az alapterülete ugyanakkora. Másként rendezték el a padokat, így aztán nem tudott mindenki egykori padtársa mellé leülni. Sebaj, az a fontos, hogy ott voltunk!