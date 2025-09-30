szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Fűtési szezon

1 órája

Fehérvár egyes épületeiben már elindult a fűtés

Címkék#távhőszolgáltó#fűtés#széphő

Bizony az éjjeli és a kora reggeli órákban elkel már a kabát és a réteges öltözködés, de mi a helyzet a házakban és lakásokban? Ott szükséges-e már a fűtés? Erről kérdeztük a Széphő Zrt.-t.

Déri Brenda

Már elindult a távfűtés azokban az épületekben, ahol a lakóközösség megigényelte a szolgáltatást a közös képviselőn, fűtési megbízottan, vagy lakásszövetkezeten keresztül – tudtuk meg Mihályi Attilától, a Széphő Zrt. kommunikációs munkatársától.

fűtés
Elindult a fűtés ott, ahol kérték. 
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Október 15-én mindenhol elindul a fűtés

Amennyiben nem érkezik lakossági jelzés a szolgáltató a helyi önkormányzati rendelet értelmében a külső hőmérsékleti viszonyoktól függetlenül az év október 15. napján elindítja a fűtést és a következő év április 15. napján állítja le. Ugyanekkor szeptember 15. és október 15., valamint április 15. és május 15. közötti időszakokban a távhőszolgáltató köteles rendelkezésre állni, hogy a beérkező igények alapján indítani tudja a fűtést – részletezte.

Hozzátette: május 15. és szeptember 15. közötti időszakban szintén igényelhető a fűtés, de előfordulhat, hogy a távhőrendszeren végzett karbantartás miatt a szolgáltatás éppen nem indítható. A lakossági használati melegvíz-ellátás pedig egész évben folyamatosan üzemel, csak meghibásodás vagy tervezett karbantartás esetén áll le.


 


 

 

