Agyonverték a Fradi-legendát, szívszorítóan fiatalon hunyt el
Ma lenne 60 éves Simon Tibor, a Ferencváros legendás játékosa, aki tragikusan fiatalon, mindössze 36 évesen hunyt el, miután 2002-ben egy szórakozóhely előtt halálra verték. A Fradi szurkolói azóta is úgy emlékeznek rá, mint az egyik legönzetlenebb, legszívósabb labdarúgóra, aki a zöld-fehér szívekben örökre helyet kapott.
Forrás: Fradi.hu
Simon Tibor, aki több mint 300 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros színeiben, valamint 1989 és 1995 között összesen 16 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. Bár nem volt klasszikus sztárjátékos, lelkesedése, küzdeni tudása, példamutató hozzáállása miatt a drukkerek imádták. Nem egyszer mondták róla: ő volt a „Fradi szíve”.
Halálhíre sokkolta a sportvilágot és az egész országot. Egy olyan korszakban, amikor a futballisták közül sokan keresték a külföldi lehetőségeket, Simon Tibor maradt és kitartott a Fradi mellett – ezért is tisztelték annyira a szurkolók.
Egy emlék: így segítette a fiatalokat
Nemcsak a pályán volt példakép. A Ferencvároshoz érkező fiatalokat is segítette, mentorálta. Erről tanúskodik korábbi cikkünkben Patkós Csaba, a Szatmárnémetiből érkezett játékos is, aki így emlékezett vissza:
– Szatmárban a többség a Fradinak szurkolt, csodálatos volt az Üllői úton játszani. Itt Simon Tibor karolt fel és segített a beilleszkedésben, mellette kiváló viszonyban voltam Páling Zsolttal, Keller Józseffel, Keresztúri Andrással, Horváth Dezsővel is. Öröm volt itt játszani, jó edzői stáb irányított bennünket Nyilasi Tiborral az élen.
Szívszorítóan rövid élet
Simon Tibor élete és karrierje tragikus módon szakadt félbe. Halálának körülményei máig felkavarják a Fradi-családot és minden sportszeretőt. Ha ma köztünk lenne, már 60. születésnapját ünnepelhetnénk – talán edzőként, sportvezetőként segítené tovább a magyar labdarúgást.
A Fradi legendás focistájaSimon Tibor 60 éves lenne
Így nézne ki ma Simon Tibi
A Fradi-legenda születésnapjára készült megemlékezés különleges része, hogy mesterséges intelligencia segítségével elképzeltük, hogyan nézne ki Simon Tibor ma, 60 évesen. Az így készült képeken ugyanaz a határozott tekintet, a pályán megszokott elszántság és a rá jellemző karakter tükröződik vissza.