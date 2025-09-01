Agyonverték a Fradi-legendát, szívszorítóan fiatalon hunyt el

Simon Tibor, aki több mint 300 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros színeiben, valamint 1989 és 1995 között összesen 16 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. Bár nem volt klasszikus sztárjátékos, lelkesedése, küzdeni tudása, példamutató hozzáállása miatt a drukkerek imádták. Nem egyszer mondták róla: ő volt a „Fradi szíve”.

Születésének 60. évfordulóján emlékezünk meg a legendás 2-esről, Simon Tiborról, a Fradi egykori játékosáról.

Forrás: tempofradi.hu

Halálhíre sokkolta a sportvilágot és az egész országot. Egy olyan korszakban, amikor a futballisták közül sokan keresték a külföldi lehetőségeket, Simon Tibor maradt és kitartott a Fradi mellett – ezért is tisztelték annyira a szurkolók.

Egy emlék: így segítette a fiatalokat

Nemcsak a pályán volt példakép. A Ferencvároshoz érkező fiatalokat is segítette, mentorálta. Erről tanúskodik korábbi cikkünkben Patkós Csaba, a Szatmárnémetiből érkezett játékos is, aki így emlékezett vissza:

– Szatmárban a többség a Fradinak szurkolt, csodálatos volt az Üllői úton játszani. Itt Simon Tibor karolt fel és segített a beilleszkedésben, mellette kiváló viszonyban voltam Páling Zsolttal, Keller Józseffel, Keresztúri Andrással, Horváth Dezsővel is. Öröm volt itt játszani, jó edzői stáb irányított bennünket Nyilasi Tiborral az élen.

Szívszorítóan rövid élet

Simon Tibor élete és karrierje tragikus módon szakadt félbe. Halálának körülményei máig felkavarják a Fradi-családot és minden sportszeretőt. Ha ma köztünk lenne, már 60. születésnapját ünnepelhetnénk – talán edzőként, sportvezetőként segítené tovább a magyar labdarúgást.