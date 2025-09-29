szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Az elmúlt hét legjobb fotói

1 órája

Megyei rendezvények pillanatai a fényképezőgép lencséjén át (Galéria)

Címkék#Fehér Gábor#pillanat#Nagy Norbert#rendezvény

Szerkesztőségünk minden nap számtalan rendezvényre, eseményre kap meghívást. Megyénk tele van értékes közösségi programokkal, és megtiszteltetés számunkra, hogy mindezeken jelen lehetünk. El vagyunk kényeztetve: fantasztikus fotósaink, Fehér Gábor és Nagy Norbert, fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy az olvasók elé varázsolják a legszebb pillanatokat, fotó formájában. Emellett gyakran kapunk különleges felvételeket olvasóinktól is, ezeket a kincseket is örömmel mutatjuk meg.

Feol.hu
Ezúttal egy fotóból álló válogatással jelentkezünk, amelyben együtt élhetjük át a vármegyei közösség élményeit. A sok fotó között ott van többek között a Szabadbattyáni Iskola mobilitási hete, a pákozdi országos hadijáték, a Tulipános Óvoda 50 éves jubileuma és az Alba Fehérvár női kézilabdacsapat szombathelyi mérkőzése is. 

Fotó
Egy legendásan jó fotó egy legendásan jó autóról! 

Fotó a legjobb pillanatokról! 

Felidézzük a mókás pillanatokat a bicskei traktoros felvonulásról és a Kápolnásnyéken tartott Mihály-napi disznótorról, de betekintést nyerhetünk a szárazréti családi nap, a dunaújvárosi jégkorongmeccsek, valamint a Sóstói Vadvédelmi Központ élményeibe is. Fotóink között helyet kapott egy adománygyűjtés meghitt hangulata, egy különleges autókiállítás, valamint a Seregélyes-Szőlőhegyi Rock’n’Roll buli és a Boka Boogie Band fergeteges műsora is. E válogatás nemcsak képek sora, hanem közös élmények, közösségi pillanatok lenyomata. Büszkék vagyunk arra, hogy mindezt fotósaink és olvasóink segítségével együtt élhetjük át.

(Galéria a képre kattintva!)

Az elmúlt hét legjobb pillanatai Fejér vármegyében

Fotók: Fehér Gábor / FMH

 

 

