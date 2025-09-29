Megyei rendezvények pillanatai a fényképezőgép lencséjén át (Galéria)

Ezúttal egy fotóból álló válogatással jelentkezünk, amelyben együtt élhetjük át a vármegyei közösség élményeit. A sok fotó között ott van többek között a Szabadbattyáni Iskola mobilitási hete, a pákozdi országos hadijáték, a Tulipános Óvoda 50 éves jubileuma és az Alba Fehérvár női kézilabdacsapat szombathelyi mérkőzése is.

Felidézzük a mókás pillanatokat a bicskei traktoros felvonulásról és a Kápolnásnyéken tartott Mihály-napi disznótorról, de betekintést nyerhetünk a szárazréti családi nap, a dunaújvárosi jégkorongmeccsek, valamint a Sóstói Vadvédelmi Központ élményeibe is. Fotóink között helyet kapott egy adománygyűjtés meghitt hangulata, egy különleges autókiállítás, valamint a Seregélyes-Szőlőhegyi Rock’n’Roll buli és a Boka Boogie Band fergeteges műsora is. E válogatás nemcsak képek sora, hanem közös élmények, közösségi pillanatok lenyomata. Büszkék vagyunk arra, hogy mindezt fotósaink és olvasóink segítségével együtt élhetjük át.

