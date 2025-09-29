1 órája
Megyei rendezvények pillanatai a fényképezőgép lencséjén át (Galéria)
Szerkesztőségünk minden nap számtalan rendezvényre, eseményre kap meghívást. Megyénk tele van értékes közösségi programokkal, és megtiszteltetés számunkra, hogy mindezeken jelen lehetünk. El vagyunk kényeztetve: fantasztikus fotósaink, Fehér Gábor és Nagy Norbert, fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy az olvasók elé varázsolják a legszebb pillanatokat, fotó formájában. Emellett gyakran kapunk különleges felvételeket olvasóinktól is, ezeket a kincseket is örömmel mutatjuk meg.
Ezúttal egy fotóból álló válogatással jelentkezünk, amelyben együtt élhetjük át a vármegyei közösség élményeit. A sok fotó között ott van többek között a Szabadbattyáni Iskola mobilitási hete, a pákozdi országos hadijáték, a Tulipános Óvoda 50 éves jubileuma és az Alba Fehérvár női kézilabdacsapat szombathelyi mérkőzése is.
Fotó a legjobb pillanatokról!
Felidézzük a mókás pillanatokat a bicskei traktoros felvonulásról és a Kápolnásnyéken tartott Mihály-napi disznótorról, de betekintést nyerhetünk a szárazréti családi nap, a dunaújvárosi jégkorongmeccsek, valamint a Sóstói Vadvédelmi Központ élményeibe is. Fotóink között helyet kapott egy adománygyűjtés meghitt hangulata, egy különleges autókiállítás, valamint a Seregélyes-Szőlőhegyi Rock’n’Roll buli és a Boka Boogie Band fergeteges műsora is. E válogatás nemcsak képek sora, hanem közös élmények, közösségi pillanatok lenyomata. Büszkék vagyunk arra, hogy mindezt fotósaink és olvasóink segítségével együtt élhetjük át.
(Galéria a képre kattintva!)
