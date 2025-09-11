szeptember 11., csütörtök

Minden Fejér megyeit lebuktatott a telefonja, belelestünk a fotóitokba

Ön mit fotózott utoljára a mobiltelefonjával. Mi most utánajártunk, hogy mi lapul legutolsó fotóként a Fejér vármegyeiek mobiljában.

Minden Fejér megyeit lebuktatott a telefonja, belelestünk a fotóitokba

Hűséges olvasóink már tudják, hogy Facebook-oldalunkon minden nap feltesszük a nap kérdését, melyre valamennyiüktől várjuk a sokszor vicces, tudományos, esetleg praktikus válaszokat, vagy fotókat.

Mutatjuk a Fejér vármegyeiek legutóbbi fotóit mobiltelefonjukból.
Nemrégiben – például a legidegesítőbb szlengek után – szintén az utóbbiak voltak a fókuszban, hisz a kérdés így hangzott: "Mit fotóztál legutóbb a mobiloddal?"

Volt már hasonló felhívásunk, akkor a legszebb fotókra voltunk kíváncsiak

Olvasóink kedvenc fotói

A legtöbb fotón a természet, növények és kis kedvencek köszönnek vissza. A teljesség igénye nélkül mutatjuk is a legszebbeket:

Ezeket a fotókat készítettek legutóbb olvasóink mobiltelefonjukkal

Fotók: Olvasóink

 

 

