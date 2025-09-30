Szakaszos forgalomkorlátozás és parkolási változások a városban

A munkálatok a Rákóczi utca, Gáz utca és Várkörút közötti szakaszát érintik. A forgalomkorlátozás oka faápolási munkálatok elvégzése. A munkavégzés minden nap 08.30 és 13.30 között zajlik majd, így a gyermeket gépjárművel iskolába vagy óvodába szállító szülők számára a megállás biztosított marad.

Szakaszos parkolózárás a Rákóczi utcában faápolási munkák miatt

Forrás: szekesfehervar.hu

A Városgondnokság kéri a környéken közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel haladjanak, és a forgalomkorlátozásokra tekintettel tervezzék útvonalukat.

A lakosok megértését és türelmét előre is köszönik.