Szakaszos forgalomkorlátozás és parkolási változások a városban
A Városgondnokság tájékoztatása szerint 2025. szeptember 30-án, kedden kezdődően, az időjárás függvényében előreláthatólag október 3-ig szakaszos parkolózárásra kell számítani.
A munkálatok a Rákóczi utca, Gáz utca és Várkörút közötti szakaszát érintik. A forgalomkorlátozás oka faápolási munkálatok elvégzése. A munkavégzés minden nap 08.30 és 13.30 között zajlik majd, így a gyermeket gépjárművel iskolába vagy óvodába szállító szülők számára a megállás biztosított marad.
A Városgondnokság kéri a környéken közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel haladjanak, és a forgalomkorlátozásokra tekintettel tervezzék útvonalukat.
A lakosok megértését és türelmét előre is köszönik.