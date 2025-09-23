szeptember 23., kedd

Óvatosan az iskola körül!

2 órája

Forgalmi változás az iskola környékén, különös figyelemre intenek szülőket és autósokat!

A Rácalmáson bevezetett módosítást közlekedési táblák is jelzik, de a hatóságok és az iskola vezetése arra kér minden közlekedőt, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és ne megszokásból vezessenek. Forgalmi rend változás az iskola környékén!

Feol.hu
Forgalmi változás az iskola környékén, különös figyelemre intenek szülőket és autósokat!

Forrás: Az önkormányzat

Rácalmás városvezetése forgalmi rend változásról tájékoztatja a közlekedőket: hétfőtől péntekig, minden reggel 7:00 és 8:00 óra között egyirányú lesz a közlekedés a Szigetfő utca kijelölt szakaszán, a bölcsődétől a Trafik múzeum irányába. A Béla közből pedig kizárólag jobbra lehet kikanyarodni ebben az időszakban.

Forgalmi rend változás
Forgalmi rend változás a táblák szerint! Forrás: Az önkormányzat

Miért fontos a forgalmi rend változás?

A reggeli időszakban különösen nagy a forgalom az iskolába és a bölcsődébe érkező családok miatt. A gyerekek biztonsága érdekében kiemelten fontos, hogy az autósok figyeljék a kihelyezett táblákat, tartsák be a KRESZ előírásait, és legyenek tekintettel a gyalogosokra.

Reggelente rengeteg kisiskolás és óvodás közlekedik a környéken. A forgalmi rend változásával szeretnénk csökkenteni a torlódásokat és biztonságosabbá tenni a közlekedést

– fogalmazott a helyi önkormányzat közleményében.

Közös felelősség

A közlekedési rend betartása nemcsak szabály, hanem felelősség is. A reggeli csúcsban egy pillanatnyi figyelmetlenség is veszélybe sodorhatja a gyerekeket. Ezért az autósokhoz fordul a város vezetése: figyeljenek egymásra, tartsák be a szabályokat, és ne rutinból vezessenek.

 

