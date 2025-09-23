Forgalmi változás az iskola környékén, különös figyelemre intenek szülőket és autósokat!

Rácalmás városvezetése forgalmi rend változásról tájékoztatja a közlekedőket: hétfőtől péntekig, minden reggel 7:00 és 8:00 óra között egyirányú lesz a közlekedés a Szigetfő utca kijelölt szakaszán, a bölcsődétől a Trafik múzeum irányába. A Béla közből pedig kizárólag jobbra lehet kikanyarodni ebben az időszakban.

Forgalmi rend változás a táblák szerint! Forrás: Az önkormányzat

Miért fontos a forgalmi rend változás?

A reggeli időszakban különösen nagy a forgalom az iskolába és a bölcsődébe érkező családok miatt. A gyerekek biztonsága érdekében kiemelten fontos, hogy az autósok figyeljék a kihelyezett táblákat, tartsák be a KRESZ előírásait, és legyenek tekintettel a gyalogosokra.

Reggelente rengeteg kisiskolás és óvodás közlekedik a környéken. A forgalmi rend változásával szeretnénk csökkenteni a torlódásokat és biztonságosabbá tenni a közlekedést

– fogalmazott a helyi önkormányzat közleményében.

Közös felelősség

A közlekedési rend betartása nemcsak szabály, hanem felelősség is. A reggeli csúcsban egy pillanatnyi figyelmetlenség is veszélybe sodorhatja a gyerekeket. Ezért az autósokhoz fordul a város vezetése: figyeljenek egymásra, tartsák be a szabályokat, és ne rutinból vezessenek.