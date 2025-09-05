szeptember 5., péntek

Újabb útszakasz érintett

1 órája

Folytatódik az optikai hálózat kiépítése a településen

Címkék#munkálatok#hálózat#türelem#internetkapcsolat

A Magyar Telekom Zrt. tovább folytatja a nagysebességű optikai hálózat kiépítését Sárbogárd területén. A beruházás részeként szeptember 8–12. közöt!

Bokányi Zsolt
Folytatódik az optikai hálózat kiépítése a településen

A Szőlőhegyen zajlik majd a munka!

Fotó: Az önkormányzat

Az aktuális ütemezésben a Köztársaság út felől a „Nagyipar–Szőlőhegy” felé vezető út munkálatai kerülnek sorra. Az érintett időszakban ezen az útszakaszon munkavégzés és ideiglenes forgalomkorlátozás várható, ezért az ott található zártkerti ingatlanokat kérjük, más irányból közelítsék meg. A kivitelezés célja, hogy a város külterületein is elérhetővé váljon a korszerű, nagy sávszélességet biztosító optikai internetkapcsolat, mely hosszú távon szolgálja a lakosság és a vállalkozások digitális fejlődését. Az önkormányzat ezúton is köszöni a lakosság megértését és türelmét a munkálatok ideje alatt, és bízik benne, hogy a fejlesztés eredményeként egy még élhetőbb, modernebb Sárbogárd valósulhat meg.

 

