Folytatódik az optikai hálózat kiépítése a településen

Az aktuális ütemezésben a Köztársaság út felől a „Nagyipar–Szőlőhegy” felé vezető út munkálatai kerülnek sorra. Az érintett időszakban ezen az útszakaszon munkavégzés és ideiglenes forgalomkorlátozás várható, ezért az ott található zártkerti ingatlanokat kérjük, más irányból közelítsék meg. A kivitelezés célja, hogy a város külterületein is elérhetővé váljon a korszerű, nagy sávszélességet biztosító optikai internetkapcsolat, mely hosszú távon szolgálja a lakosság és a vállalkozások digitális fejlődését. Az önkormányzat ezúton is köszöni a lakosság megértését és türelmét a munkálatok ideje alatt, és bízik benne, hogy a fejlesztés eredményeként egy még élhetőbb, modernebb Sárbogárd valósulhat meg.