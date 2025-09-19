Erős földrengés rázta meg Kamcsatkát, de Fejérben is történt egy kisebb szeizmikus esemény

Szeptember 18-án az amerikai geofizikai intézet mérései 7,8-as erősségű földrengést észleltek az Oroszország keleti részén lévő Kamcsatka félszigeten. A földrengés helyi idő szerint a kora reggeli órákban történt és szökőárriadót is elrendeltek.

Feltehetően bányarobbanás volt, mint sem földrengés

Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

Utórengések is követték a közel 8-as erősségű földrengést

A geofizikai intézet adatai szerint a földmozgás fészke Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 128 kilométerre keletre volt, mintegy 10 kilométeres mélységben. Nem sokkal később egy 5,8-as és egy 5,4-es erősségű utórengést is regisztráltak.

A térségben egyébként július 30-án 8,8-as erősségű földrengést mértek, ami az elmúlt 73 év legerősebbje volt – írja az MTI.

Fejér megyében a Zámoly és Székesfehérvár közötti szakaszon is mértek a mai napon egy kisebb 1,8-as erősségű rezgést, ám ez feltehetően bányarobbanás volt – derül ki a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium honlapjáról.

Ennél viszont mértek erősebbeket a tavalyi év során: július és szeptember között négy esetben is 2-es erősségű feletti rengések voltak a megyében vagy annak közvetlen közelében.







