Rengett a föld a Fejér megyéhez közel eső Berhidán

Teli autóbusz indult meg korán reggel az Ikarus székesfehérvári gyára felől Berhida felé. Utasai főként az építő szakmák mesterei és segítségre kész amatőrök voltak. Azért keltek útra saját elhatározásukból, hogy segítséget nyújtsanak a közeli Berhida földrengés sújtotta lakóinak – olvasható a Hírlapban.

Ahogy arra a település idősei bizonyára emlékeznek, 1985. augusztus 15-én földrengés rázta meg a környéket, amelyet még Fehérváron is lehetett észlelni. A rengéstől Berhida szenvedte a legtöbb kárt.

Földrengés Berhidán, telített strandok a Velencei-tónál

A fürdőruhás napozók csaknem az egész strand területét benépesítették 40 évvel ezelőtt ezen a napon. 1985. szeptember 22-ét írt a naptár akkor, amikor a Fejér Megyei Hírlap – csakugyan, mint most – nyári melegről tudósított.

Mint írják a Velencei-tó több strandja is az emberektől hemzsegett:

„Az ég szürkéskéken tükröződik vissza a tó mozdulatlan vízében. Szeptemberi bágyadt búcsúzó helyett nyári meleg izzasztja meg az embereket.”

De a jó idő nemcsak a fürdőzőket, hanem a horgászokat is kicsalta a tó vizére.

A 70-es úthoz közeli csónakkikötőben csaknem telt a parkoló. A 450-nél is több csónak közül csak mintegy kétszáz pihen kikötve. A jó idő kicsalta a horgászokat is” – írjuk.