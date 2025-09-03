Fogadalomtétellel indult a tanév a Kodolányi Egyetemen (galéria)

A fogadalomtétel és az esemény különleges zenei élménnyel kezdődött: a 2024-es Megasztár győztese, Gudics Máté, aki maga is elsőéves hallgató a Modern Zenei Tanszék jazzének szakán, saját szerzeményét, a Mellékhatás című dalt adta elő. A megható előadás méltó nyitánya volt annak az ünnepnek, amely nemcsak az új tanév kezdetét, hanem a hallgatói közösséghez való csatlakozást is szimbolizálta. A megnyitó beszédet Zugor Zsuzsanna kancellár tartotta, majd Kiss Róbert Richard, az Újmédia és Kreatívipari Kar dékánja mutatta be az egyetemet, hangsúlyozva annak értékeit, hagyományait és jövőbe mutató törekvéseit.

Fogadalomtétellel indult az idei tanítási év a Kodolányin! Fotó: NAGY NORBERT

Ezután következett a legfontosabb pillanat: az elsőévesek fogadalomtétele, melyet Zombori Nóra Erika, kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató vezetésével mondtak el a gólyák. Az esküben a hallgatók vállalták, hogy tiszteletben tartják az egyetem szabályait és szellemiségét, tudásukat lelkiismeretesen gyarapítják, nyitottan és tisztelettel fordulnak társaikhoz, valamint felelősséget vállalnak környezetükért és a társadalomért. Fogadalmuk vezérelve a „Semper melius” – azaz a mindig jobbra törekvés lett.

Gudics Máté fogadalmat tett és énekelt! Fotó: NAGY NORBERT

Fogadalomtétel és összetartozás!

Az ünnepséget a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Bihari Laurencia beszéde követte, aki betekintést nyújtott az egyetemi élet mindennapjaiba és a HÖK tevékenységeibe. Ezt követően Rózsás Ildikó, a Hallgató Life Coach Központ vezetője ismertette azokat a lehetőségeket, amelyek a diákokat támogatják tanulmányaik és személyes fejlődésük során. Az esemény nemcsak a Kodolányi Egyetem új tanévét nyitotta meg, hanem egy új hagyományt is elindított, egy olyan közösségi élményt, amely méltó alapot nyújt a hallgatók közötti összetartás, elköteleződés és értékteremtő együttműködés kialakulásához.

(Galéria a képre kattintva)