Fogadalomtétellel indult a tanév a Kodolányi Egyetemen (galéria)
Ünnepélyes hangulat, telt ház és emelkedett pillanatok jellemezték a Kodolányi János Egyetem új tanévének egyik legfontosabb eseményét! Fogadalomtétel, a hagyományteremtő szándékkal életre hívott ceremóniára a székesfehérvári campus színháztermében került sor, ahol közel 250 gólya tett ünnepélyes esküt az egyetemi értékek melletti elköteleződésre.
Fotó: NAGY NORBERT
A fogadalomtétel és az esemény különleges zenei élménnyel kezdődött: a 2024-es Megasztár győztese, Gudics Máté, aki maga is elsőéves hallgató a Modern Zenei Tanszék jazzének szakán, saját szerzeményét, a Mellékhatás című dalt adta elő. A megható előadás méltó nyitánya volt annak az ünnepnek, amely nemcsak az új tanév kezdetét, hanem a hallgatói közösséghez való csatlakozást is szimbolizálta. A megnyitó beszédet Zugor Zsuzsanna kancellár tartotta, majd Kiss Róbert Richard, az Újmédia és Kreatívipari Kar dékánja mutatta be az egyetemet, hangsúlyozva annak értékeit, hagyományait és jövőbe mutató törekvéseit.
Ezután következett a legfontosabb pillanat: az elsőévesek fogadalomtétele, melyet Zombori Nóra Erika, kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató vezetésével mondtak el a gólyák. Az esküben a hallgatók vállalták, hogy tiszteletben tartják az egyetem szabályait és szellemiségét, tudásukat lelkiismeretesen gyarapítják, nyitottan és tisztelettel fordulnak társaikhoz, valamint felelősséget vállalnak környezetükért és a társadalomért. Fogadalmuk vezérelve a „Semper melius” – azaz a mindig jobbra törekvés lett.
Fogadalomtétel és összetartozás!
Az ünnepséget a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Bihari Laurencia beszéde követte, aki betekintést nyújtott az egyetemi élet mindennapjaiba és a HÖK tevékenységeibe. Ezt követően Rózsás Ildikó, a Hallgató Life Coach Központ vezetője ismertette azokat a lehetőségeket, amelyek a diákokat támogatják tanulmányaik és személyes fejlődésük során. Az esemény nemcsak a Kodolányi Egyetem új tanévét nyitotta meg, hanem egy új hagyományt is elindított, egy olyan közösségi élményt, amely méltó alapot nyújt a hallgatók közötti összetartás, elköteleződés és értékteremtő együttműködés kialakulásához.
Fogadalomtétellel indult a tanév a Kodolányi EgyetemenFotók: Nagy Norbert / FMH