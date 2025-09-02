1 órája
Képeken az idei Fejér vármegyei fesztiválszezon legjobb pillanatai (képgalériával)
Hivatalosan is beköszöntött az ősz hétfőn, ezzel a szabadtéri rendezvények hagyományos időszaka is véget ért. Az idei évben is számos olyan nagy hagyományokkal rendelkező fesztivált rendeztek meg, mint a FEZEN, az EFOTT vagy a Rockmaraton. De nem utolsósorban olyan zenei programsorozatok is tarkították az idei felhozatalt mint az Ambrózia Fesztivál, Ozora, B my Lake vagy a Székesfehérvári Királyi Napok koncertjei.
Az idei fesztiválszezonban is emberek százezreit vonzotta Fejér vármegye.
Fotó: Szabó Zsolt
Fejér vármegye fesztiválfelhozatala zenei ízlést tekintve, igen színesnek volt mondható, mindenki találhatott magának szimpatikus előadói felhozatalt a hét nagyobb volumenű rendezvény közül. Többek között volt itt kifejezetten fiatalokat megcélzó rendezvény, és rock és techno műfajt képviselő fesztivál is egyaránt. Nézzük időrendi sorrendben, melyek voltak a legemlékezetesebb zenei fesztiválok az idei nyáron.
A zenei rendezvények sorát az Ambrózia Fesztivál nyitotta meg június 13-15-e között. A dunaújvárosi Ambrózia parkban tartott fesztivál különlegességét az adta, hogy díszletvilága az ókori Görögországot idézte meg. A program nem véletlenül vonzotta emberek ezreit, ugyanis a szervezők igen változatos előadói felhozatallal igyekeztek kiszolgálni minden korosztályt. A fiataloknak ott volt Lil Frakk, Sisi, vagy a Carson Coma, míg az idősebb korosztály olyan élő legendákra bulizhatott, mint Demjén Ferenc, Ákos vagy a Kowalsky meg a Vega.
Három héttel később, szintén Dunaújvárosban rendezték meg a Rockmaratont, amely mint a neve is mutatja, csak és kizárólag a rock és a metál előadókat vonultatott fel. A június 2-6. között zajló fesztiválon szinte az összes hazai rockbanda képviseltette magát, legyen szó a Pokolgépről a Leander Killsről vagy az Alvin és a Mókusokról.
Július 9. és 12. között zajlott Sukorón az EFOTT, amely a koncertek mellett nagy hangsúlyt fektetett a felsőoktatás népszerűsítésére is. Előadókat tekintve a hazai mainstream előadók közül szinte mindenki tiszteletét tette a Velencei-tó partján, mint például a Valmar, a Halott Pénz, Wellhello. A főként gimnazistákat és egyetemistákat megcélzó fesztivált jövőre 50. alkalommal rendezik meg.
Július 24. és 26-a között zajlott a B my Lake technofesztivál, Velence északi partján. A fesztiválozók, öltözködési stílusuk alapján igen „extrém” embereknek tűnhettek, de a fekete ruha, a neccharisnya, a bakancs vagy a camouflage ruha első blikkre hiába tűntek extravagánsnak, egy-egy mosoly elárulta, hogy ezen a helyen mindenki mindenki barátja volt.
Ha a leglátványosabb fesztivál díj díjazva lenne, akkor az OZORA előkelő helyen végezne a listán. Az Igar-Dádpusztán tartott elektronikus zenei rendezvénysorozat színes, és veretes látványvilágával és emocionális elektronikus zenéjével egy olyan különleges elegyet alkotott, amely a béke szigetévé változtatta a helyszínt.
Július végén pedig megkezdődött Székesfehérvár legnagyobb nyári zenei rendezvénye, a FEZEN Fesztivál, amely az előadói felhozatalt tekintve különleges elegyet alkotott. A keményvonalas rock és metál bandák mellett a hazai pop előadók is terítékre kerültek mint például Danielfy, a TNT, vagy Horváth Tamás is terítékre kerültek a First Field szomszédságában megtartott eseményen.
Fejér vármegye záró zenei koncertsorozata pedig Székesfehérvári Királyi Napok volt. Az egy héten át tartó programok során fellépett az Edda, és a Neoton Família is.
Az idei nyári fesztiválok legjobb pillanatai képekben
A 2025-ös fesztiválszezon legjobb pillanataiFotók: FMH
