Képeken az idei Fejér vármegyei fesztiválszezon legjobb pillanatai (képgalériával)

Fejér vármegye fesztiválfelhozatala zenei ízlést tekintve, igen színesnek volt mondható, mindenki találhatott magának szimpatikus előadói felhozatalt a hét nagyobb volumenű rendezvény közül. Többek között volt itt kifejezetten fiatalokat megcélzó rendezvény, és rock és techno műfajt képviselő fesztivál is egyaránt. Nézzük időrendi sorrendben, melyek voltak a legemlékezetesebb zenei fesztiválok az idei nyáron.

Az Ambrózia nyitotta a fesztiválok sorát júniusban Fejér vármegyében

Fotó: duol.hu

A zenei rendezvények sorát az Ambrózia Fesztivál nyitotta meg június 13-15-e között. A dunaújvárosi Ambrózia parkban tartott fesztivál különlegességét az adta, hogy díszletvilága az ókori Görögországot idézte meg. A program nem véletlenül vonzotta emberek ezreit, ugyanis a szervezők igen változatos előadói felhozatallal igyekeztek kiszolgálni minden korosztályt. A fiataloknak ott volt Lil Frakk, Sisi, vagy a Carson Coma, míg az idősebb korosztály olyan élő legendákra bulizhatott, mint Demjén Ferenc, Ákos vagy a Kowalsky meg a Vega.

Három héttel később, szintén Dunaújvárosban rendezték meg a Rockmaratont, amely mint a neve is mutatja, csak és kizárólag a rock és a metál előadókat vonultatott fel. A június 2-6. között zajló fesztiválon szinte az összes hazai rockbanda képviseltette magát, legyen szó a Pokolgépről a Leander Killsről vagy az Alvin és a Mókusokról.

Metál rajongók ezrei töltötték meg Dunaújvárost idén is a Rockmaratonon.

Fotó: Kricskovics Antal

Július 9. és 12. között zajlott Sukorón az EFOTT, amely a koncertek mellett nagy hangsúlyt fektetett a felsőoktatás népszerűsítésére is. Előadókat tekintve a hazai mainstream előadók közül szinte mindenki tiszteletét tette a Velencei-tó partján, mint például a Valmar, a Halott Pénz, Wellhello. A főként gimnazistákat és egyetemistákat megcélzó fesztivált jövőre 50. alkalommal rendezik meg.

Az előadók a közönséget, a közönség az előadókat is szórakoztatta az EFOTT-on

Fotó: Szabó Zsolt

Július 24. és 26-a között zajlott a B my Lake technofesztivál, Velence északi partján. A fesztiválozók, öltözködési stílusuk alapján igen „extrém” embereknek tűnhettek, de a fekete ruha, a neccharisnya, a bakancs vagy a camouflage ruha első blikkre hiába tűntek extravagánsnak, egy-egy mosoly elárulta, hogy ezen a helyen mindenki mindenki barátja volt.