szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hungaria Classic

1 órája

Százmilliókat érő veterán autócsodák lepték el Székesfehérvárt – galéria

Címkék#oldtimer#Ferrari 328 GTS#Porsche 550 Spyder#youngtimer#Székesfehérvár#Mercedes#halál

Oldtimer Szuperkupa kiírásának harmadik futamán, a WOOD & Company Hungaria Classic-on Zsámbékról indulva, Fejér vármegyén keresztül autózott át a mezőny végső állomására, az oroszlányi Bányászati múzeumhoz. Székesfehérvárra 10 óra magasságában érkezett meg a mezőny a Bárándi utcai ipari parkba. A régi Mercedesek mellett olyan luxusmárkák is képviseltették magukat mint a Ferrari, a Jaguar vagy a Porsche. Utóbbiból James Dean hírhedt autója is feltűnt.

Szabó Zsolt
Százmilliókat érő veterán autócsodák lepték el Székesfehérvárt – galéria

Habár a Ferrari 328 GTS volt a verseny egyik főattrakciója, rajta kívül még számos különleges autó megfordult a Bárándi utcában.

Fotó: Szabó Zsolt

Már reggel 10 óra előtt autó fanatikusok lepték el a Bárándi utcát. Mindenki izgatottan vára hogy befussanak a WOOD & Company Hungaria Classic mezőnyének első autói az itt felállított időellenőrző pontra. Bár autóversenyként van aposztrofálva az esemény, itt nem az nyer aki a leggyorsabb, hanem aki a legpontosabb. Mint egy raliversenyen, itt is ugyanúgy van pilóta, és navigátor is, aki egy útikönyv alapján irányítja a pilótát. A feladat pedig az, hogy a megállapított időt századmásodperc pontossággal teljesítsék a párosok, ugyanúgy büntetés jár a késői, valamint a korai érkezésért is. Mivel ennyire pontosan kell a határidőt betartani, érdekes volt az látni, hogy az időellenőrzőknél hol kövér gázt, hol nagy féket nyomott a pilóta, kicsit olyan látvány volt ez kívülről, mintha egy műszaki hibás autóval mennének, holott ezek a gépek kifogástalan állapotban vannak. A mezőnyben A Ferrari 328 GTS mellett számos ritka különleges autót tartogatott. Ha az autók összértékét kellene megbecsülni, nagyjából 1 milliárd forint környéki összeg jönne ki.

Ferrari
A Ferrari 328 GTS-t sokan megcsodálták Székesfehérváron.
Fotó: Szabó Zsolt

Az autók felhozatalából mindenki megtalálta a maga kedvencét. A mezőnyben leginkább a Mercedesek voltak többségben, gyakorlatilag a márka 1963- és 1997 között gyártott ikonikus modellje közül mind képviseltette magát, a W100-astól, egészen a W140-es „Bálnáig". De a BMW-sek sem maradtak szégyenbe, Megfordult itt E9-es „Cápa", valamint a youngtimernek számító E36-os kabriót is láthatott a közönség. Ha már a két nagy német luxusautó márka szóba került, ne menjünk el szó nélkül az Audi mellett sem, amit egy első generációs 80-as Quattro képviselt. 

A szárazföldön találkozott a "bálna" (előrébb lévő Mercedes) valamint a "cápa".
Fotó: Szabó Zsolt

Az amerikai autók szerelmeseinek is érdemes volt ellátogatni az eseményre. A leginkább szemrevaló példány közülük egy első generációs 1964 és 67-ig gyártott Pontiac GTO volt, amelynek a V8-as motorjának hangjára mindenki felkapta a fejét. De számomra az egyik legautentikusabb tengerentúli gép, egy második generációs Dodge Caravan, családi egyterű volt, amelyből kilógott egy amerikai zászló is. Ez bemutatta hogyan érezhet egy igazi amerikai patrióta.

Ez a második generációs Dodge Caravan remekül szimbolizálja a 90-es évek Amerikáját. 
Fotó: Szabó Zsolt

A Ferrari 328 GTS mellett a James Dean halála miatt hírhedté váló Porsche 550 Spyder is feltűnt    

A verseny egyik fő attrakciója az előzetes várakozások alapján, egy Ferrari 328 GTS volt. Amikor megérkezett a maranelloi gépcsoda, szinte mindenki körbeállta, és rengetegen fotózni, és videózni kezdték. Ezen kívül több Jaguar is a mezőny tagja volt, küzdte a legendás E-type, amely a 60-as években a világ leggyorsabb szériagyártású autó címet is birtokolta. Ám az igazi showt egy Porsche 550 Spyder szolgáltatta. az autót eredetileg az 50-es években a versenypályákra szánták a 356-os alapjaira építve, (amelyből egy példány szintén látható volt a futamon) de közúton  is lehetett használni, mert ekkoriban még nem vonatkoztak olyan szigorú szabályok a pályaautókra mint ma. Összesen 90 darabot készítettek belőle, amelyből egy példány a híres autóbolond amerikai filmcsillag, James Dean birtokában volt. A színészkedés mellett aktívan versenyzett is, és épp egy versenyre való felkészülés közben  szenvedett halálos autóbalesetet a szóban forgó Porsche-ban, miután egy bekanyarodni készülő Ford nem adta meg az elsőbbséget így oldalról telibetalálta a sármos filmsztárt, aki azonnal életét vesztette 24 éves korában.

A látszat csal! Ez nem egy eredeti példány de nagyon közel van hozzá.
Fotó: Szabó Zsolt

Az autó eredeti példányai 2-4 millió dollárt (650 millió-1,1 milliárd forint) érnek, azonban ez a példány nem egy replika, hanem egy rekreáció, ugyanis a legtöbb alkatrésze szinte teljes mértékben megegyezik a Porsche által az 50-es években gyártottakkal.  Ennek is köszönhetően van OT-rendszám az autón. Ez a példány nagyjából 22 millió forintot ér. 

A mezőny első érkezői nagyjából 11 óra előtt hagyták el a helyszínt, ugyanis 11:15-kor már Gántra kellett érniük a következő időellenőrző pontra.  

  

Százmilliókat érő veterán autócsodák Székesfehérváron

Fotók: Szabó Zsolt - FMH

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu