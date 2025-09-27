1 órája
Százmilliókat érő veterán autócsodák lepték el Székesfehérvárt – galéria
Oldtimer Szuperkupa kiírásának harmadik futamán, a WOOD & Company Hungaria Classic-on Zsámbékról indulva, Fejér vármegyén keresztül autózott át a mezőny végső állomására, az oroszlányi Bányászati múzeumhoz. Székesfehérvárra 10 óra magasságában érkezett meg a mezőny a Bárándi utcai ipari parkba. A régi Mercedesek mellett olyan luxusmárkák is képviseltették magukat mint a Ferrari, a Jaguar vagy a Porsche. Utóbbiból James Dean hírhedt autója is feltűnt.
Habár a Ferrari 328 GTS volt a verseny egyik főattrakciója, rajta kívül még számos különleges autó megfordult a Bárándi utcában.
Fotó: Szabó Zsolt
Már reggel 10 óra előtt autó fanatikusok lepték el a Bárándi utcát. Mindenki izgatottan vára hogy befussanak a WOOD & Company Hungaria Classic mezőnyének első autói az itt felállított időellenőrző pontra. Bár autóversenyként van aposztrofálva az esemény, itt nem az nyer aki a leggyorsabb, hanem aki a legpontosabb. Mint egy raliversenyen, itt is ugyanúgy van pilóta, és navigátor is, aki egy útikönyv alapján irányítja a pilótát. A feladat pedig az, hogy a megállapított időt századmásodperc pontossággal teljesítsék a párosok, ugyanúgy büntetés jár a késői, valamint a korai érkezésért is. Mivel ennyire pontosan kell a határidőt betartani, érdekes volt az látni, hogy az időellenőrzőknél hol kövér gázt, hol nagy féket nyomott a pilóta, kicsit olyan látvány volt ez kívülről, mintha egy műszaki hibás autóval mennének, holott ezek a gépek kifogástalan állapotban vannak. A mezőnyben A Ferrari 328 GTS mellett számos ritka különleges autót tartogatott. Ha az autók összértékét kellene megbecsülni, nagyjából 1 milliárd forint környéki összeg jönne ki.
Az autók felhozatalából mindenki megtalálta a maga kedvencét. A mezőnyben leginkább a Mercedesek voltak többségben, gyakorlatilag a márka 1963- és 1997 között gyártott ikonikus modellje közül mind képviseltette magát, a W100-astól, egészen a W140-es „Bálnáig". De a BMW-sek sem maradtak szégyenbe, Megfordult itt E9-es „Cápa", valamint a youngtimernek számító E36-os kabriót is láthatott a közönség. Ha már a két nagy német luxusautó márka szóba került, ne menjünk el szó nélkül az Audi mellett sem, amit egy első generációs 80-as Quattro képviselt.
Az amerikai autók szerelmeseinek is érdemes volt ellátogatni az eseményre. A leginkább szemrevaló példány közülük egy első generációs 1964 és 67-ig gyártott Pontiac GTO volt, amelynek a V8-as motorjának hangjára mindenki felkapta a fejét. De számomra az egyik legautentikusabb tengerentúli gép, egy második generációs Dodge Caravan, családi egyterű volt, amelyből kilógott egy amerikai zászló is. Ez bemutatta hogyan érezhet egy igazi amerikai patrióta.
A Ferrari 328 GTS mellett a James Dean halála miatt hírhedté váló Porsche 550 Spyder is feltűnt
A verseny egyik fő attrakciója az előzetes várakozások alapján, egy Ferrari 328 GTS volt. Amikor megérkezett a maranelloi gépcsoda, szinte mindenki körbeállta, és rengetegen fotózni, és videózni kezdték. Ezen kívül több Jaguar is a mezőny tagja volt, küzdte a legendás E-type, amely a 60-as években a világ leggyorsabb szériagyártású autó címet is birtokolta. Ám az igazi showt egy Porsche 550 Spyder szolgáltatta. az autót eredetileg az 50-es években a versenypályákra szánták a 356-os alapjaira építve, (amelyből egy példány szintén látható volt a futamon) de közúton is lehetett használni, mert ekkoriban még nem vonatkoztak olyan szigorú szabályok a pályaautókra mint ma. Összesen 90 darabot készítettek belőle, amelyből egy példány a híres autóbolond amerikai filmcsillag, James Dean birtokában volt. A színészkedés mellett aktívan versenyzett is, és épp egy versenyre való felkészülés közben szenvedett halálos autóbalesetet a szóban forgó Porsche-ban, miután egy bekanyarodni készülő Ford nem adta meg az elsőbbséget így oldalról telibetalálta a sármos filmsztárt, aki azonnal életét vesztette 24 éves korában.
Az autó eredeti példányai 2-4 millió dollárt (650 millió-1,1 milliárd forint) érnek, azonban ez a példány nem egy replika, hanem egy rekreáció, ugyanis a legtöbb alkatrésze szinte teljes mértékben megegyezik a Porsche által az 50-es években gyártottakkal. Ennek is köszönhetően van OT-rendszám az autón. Ez a példány nagyjából 22 millió forintot ér.
A mezőny első érkezői nagyjából 11 óra előtt hagyták el a helyszínt, ugyanis 11:15-kor már Gántra kellett érniük a következő időellenőrző pontra.
Százmilliókat érő veterán autócsodák SzékesfehérváronFotók: Szabó Zsolt - FMH