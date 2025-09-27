Százmilliókat érő veterán autócsodák lepték el Székesfehérvárt – galéria

Már reggel 10 óra előtt autó fanatikusok lepték el a Bárándi utcát. Mindenki izgatottan vára hogy befussanak a WOOD & Company Hungaria Classic mezőnyének első autói az itt felállított időellenőrző pontra. Bár autóversenyként van aposztrofálva az esemény, itt nem az nyer aki a leggyorsabb, hanem aki a legpontosabb. Mint egy raliversenyen, itt is ugyanúgy van pilóta, és navigátor is, aki egy útikönyv alapján irányítja a pilótát. A feladat pedig az, hogy a megállapított időt századmásodperc pontossággal teljesítsék a párosok, ugyanúgy büntetés jár a késői, valamint a korai érkezésért is. Mivel ennyire pontosan kell a határidőt betartani, érdekes volt az látni, hogy az időellenőrzőknél hol kövér gázt, hol nagy féket nyomott a pilóta, kicsit olyan látvány volt ez kívülről, mintha egy műszaki hibás autóval mennének, holott ezek a gépek kifogástalan állapotban vannak. A mezőnyben A Ferrari 328 GTS mellett számos ritka különleges autót tartogatott. Ha az autók összértékét kellene megbecsülni, nagyjából 1 milliárd forint környéki összeg jönne ki.

A Ferrari 328 GTS-t sokan megcsodálták Székesfehérváron.

Fotó: Szabó Zsolt

Az autók felhozatalából mindenki megtalálta a maga kedvencét. A mezőnyben leginkább a Mercedesek voltak többségben, gyakorlatilag a márka 1963- és 1997 között gyártott ikonikus modellje közül mind képviseltette magát, a W100-astól, egészen a W140-es „Bálnáig". De a BMW-sek sem maradtak szégyenbe, Megfordult itt E9-es „Cápa", valamint a youngtimernek számító E36-os kabriót is láthatott a közönség. Ha már a két nagy német luxusautó márka szóba került, ne menjünk el szó nélkül az Audi mellett sem, amit egy első generációs 80-as Quattro képviselt.

A szárazföldön találkozott a "bálna" (előrébb lévő Mercedes) valamint a "cápa".

Fotó: Szabó Zsolt

Az amerikai autók szerelmeseinek is érdemes volt ellátogatni az eseményre. A leginkább szemrevaló példány közülük egy első generációs 1964 és 67-ig gyártott Pontiac GTO volt, amelynek a V8-as motorjának hangjára mindenki felkapta a fejét. De számomra az egyik legautentikusabb tengerentúli gép, egy második generációs Dodge Caravan, családi egyterű volt, amelyből kilógott egy amerikai zászló is. Ez bemutatta hogyan érezhet egy igazi amerikai patrióta.