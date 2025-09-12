Továbbra is bűzben élnek Mezőfalván, már kétezer aláírás gyűlt össze a fermentlé ellen!

Bár a kormányhivatal szeptember 30-ig ideiglenesen megtiltotta a fermentlé kijuttatását és szállítását, Mezőfalva lakói szerint a kellemetlen szaghatás továbbra is érzékelhető. A helyiek nyáron lakossági fórumon emeltek szót a bűz ellen, és önkormányzati képviselők civil támogatással még a szállító kamionokat is feltartóztatták. Azóta több mint kétezren csatlakoztak az aláírásgyűjtéshez, amely a fermentlé tárolásának megszüntetését célozza.

Augusztus 13-án több száz ember tiltakozott a fermentlé okozta problémák miatt!

Fotó: duol.hu

Fermentlé, aminek a szaga elviselhetetlen!

Pethes Bálint önkormányzati képviselő szerint a kormányhivatal aktívan foglalkozik az üggyel, de az önkormányzati fellépés még mindig nem elég határozott. A tározók állapota vegyes: a beállt kéreg helyenként csökkenti a kipárolgást, de más részekről továbbra is erős szag árad. A lakók napi szintű kellemetlenségről, sőt egészségügyi panaszokról számolnak be: fejfájás, fulladás, kiütések nehezítik az érintett családok életét. A Facebookon létrejött „bűzradar” csoportban naponta akár több tucat bejelentés is érkezik a szaghatásról. A település lakói szerint a helyzet nem javult érdemben – a megoldás pedig még messze van. Az ügy részleteiről bővebben társlapunk, a duol.hu számolt be.