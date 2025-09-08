Sokkoló állatkínzás Szabadegyházán: több mint 30 kutyát mentettek ki szeméthegyek és bűz közül (videóval)

Szabadegyházán a napokban olyan horrorisztikus körülményekre bukkant a Fema Állatmentő Egyesület, amilyeneket még a legtapasztaltabb állatvédők is nehezen dolgoznak fel. Egy gyűjtögető portáján több mint hatvan kutya sínylődött a szemét és a mocsok fogságában. Az állatok közül néhány a padláson, mások omladozó ólakban, de akadt, amelyik egy forró autóba zárva várta a biztos halált, miközben a hőmérő higanyszála 34 Celsius-fokig kúszott.

Fotó: Fema Állatmentő Egyesület

Horror körülmények fogadták a Fema önkénteseit

A helyszínen egyszerre vonult fel a jegyző, a rendőrség, a mentők és a hatósági állatorvos, a látványtól pedig vélhetően mindenkinek elállt a szava. Az udvarról áradó bűz és kosz szinte elviselhetetlen volt, az állatok pedig valószínűleg évek óta szenvednek étel, tiszta víz és megfelelő gondoskodás nélkül – vélekednek az állatvédők, akik minden erejüket bevetve próbálták kimenekíteni a kétségbeesett négylábúakat ebből a pokolból. Az egyesület azonban hangsúlyozza: ekkora mentés hatalmas anyagi és logisztikai terhet ró rájuk. Orvosi vizsgálatok, oltások, ivartalanítás, szállítás és rehabilitáció vár a megmentett kutyákra, melynek költségei milliókra rúghatnak.

Fotó: Fema Állatmentő Egyesület

Nem hagyhatjuk őket itt, de most tényleg minden támogatásra szükségünk van

– üzeni az állatvédő szervezet, amely most egy emberöltőnyi szenvedésből próbál új esélyt adni a négylábú áldozatoknak.