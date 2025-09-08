szeptember 8., hétfő

Helyszíni fotók

2 órája

Sokkoló állatkínzás Szabadegyházán: több mint 30 kutyát mentettek ki szeméthegyek és bűz közül (videóval)

Szívszorító látvány fogadta a Fema Állatmentő Egyesület önkénteseit Szabadegyházán: egy gyűjtögető udvarán több tucat kutya tengődött szemétkupacok, omladozó ólak és elviselhetetlen bűz közepette. Volt, amelyik a tűző napon egy autóba bezárva próbálta túlélni a forróságot.

Feol.hu

Szabadegyházán a napokban olyan horrorisztikus körülményekre bukkant a Fema Állatmentő Egyesület, amilyeneket még a legtapasztaltabb állatvédők is nehezen dolgoznak fel. Egy gyűjtögető portáján több mint hatvan kutya sínylődött a szemét és a mocsok fogságában. Az állatok közül néhány a padláson, mások omladozó ólakban, de akadt, amelyik egy forró autóba zárva várta a biztos halált, miközben a hőmérő higanyszála 34 Celsius-fokig kúszott.

fema
Fotó: Fema Állatmentő Egyesület

Horror körülmények fogadták a Fema önkénteseit

A helyszínen egyszerre vonult fel a jegyző, a rendőrség, a mentők és a hatósági állatorvos, a látványtól pedig vélhetően mindenkinek elállt a szava. Az udvarról áradó bűz és kosz szinte elviselhetetlen volt, az állatok pedig valószínűleg évek óta szenvednek étel, tiszta víz és megfelelő gondoskodás nélkül – vélekednek az állatvédők, akik minden erejüket bevetve próbálták kimenekíteni a kétségbeesett négylábúakat ebből a pokolból. Az egyesület azonban hangsúlyozza: ekkora mentés hatalmas anyagi és logisztikai terhet ró rájuk. Orvosi vizsgálatok, oltások, ivartalanítás, szállítás és rehabilitáció vár a megmentett kutyákra, melynek költségei milliókra rúghatnak. 

Fotó: Fema Állatmentő Egyesület

Nem hagyhatjuk őket itt, de most tényleg minden támogatásra szükségünk van

– üzeni az állatvédő szervezet, amely most egy emberöltőnyi szenvedésből próbál új esélyt adni a négylábú áldozatoknak.

A pénteki mentés áldozataiért összefogtak az állatmentő szervezetek. A kimenekített 61 kutya egy része a Vackoló Állatvédő Egyesületnél talált menedéket, ahol hét állat kapott új esélyt, míg az Olt-alom Állatvédő Egyesület és a Kóborka Állatvédő Egyesület négy-négy kutyát fogadott be. A legnagyobb csoportot, tizenhét kutyát a Herosz Székesfehérvár vette magához, a Remény-lak Békéscsaba pedig kettőt. A Dél-Békési Állatvédő Egyesület három, a Viru Védencei Alapítvány, a Lelenc Kutyamentő Egyesület és a Noé Állatotthon Alapítvány pedig egy-egy kutyát mentett meg. A Tamási Állatvédő Egyesület három, a Fema Állatmentő Egyesület pedig tizenhat kutya számára biztosított helyet, míg az Elizabeth Menedéke két kutyát fogadott be – adta hírük a Fema.

A következő időszakban hatalmas feladat vár mindegyik szervezetre: az állatok orvosi vizsgálata, oltásai, ivartalanítása, szállítása és gondozása óriási költségekkel jár. Az állatvédők ezért arra kérnek mindenkit, aki teheti, támogassa bármelyikük munkáját, hiszen minden apró hozzájárulás közelebb viszi ezeket a szerencsétlen sorsú kutyákat egy boldog, méltó élethez.

Fotó: Fema Állatmentő Egyesület

 

