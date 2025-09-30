szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés!

29 perce

Felújították a daruszentmiklósi II. világháborús emlékművet!

Címkék#Daruszentmiklós Község Önkormányzat#köszönet#emlékmű

Daruszentmiklós felújította temetői II. világháborús emlékművét, hogy méltó módon emlékezzen a háborúban elesett hősökre, és az emlékük a jövő generációk számára is fennmaradjon.

Bokányi Zsolt
Felújították a daruszentmiklósi II. világháborús emlékművet!

Daruszentmiklós Község Önkormányzata újraburkolta és helyreállította a megrongálódott emlékművet. Külön köszönet Medve Csabának, aki felajánlásként megtisztította az emlékművet és felújította a feliratokat, valamint mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban. Az újjávarázsolt emlékmű most ismét méltó helyet biztosít a hősök emlékének a településen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu