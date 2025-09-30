Emlékezés!
15 perce
Felújították a daruszentmiklósi II. világháborús emlékművet!
Daruszentmiklós felújította temetői II. világháborús emlékművét, hogy méltó módon emlékezzen a háborúban elesett hősökre, és az emlékük a jövő generációk számára is fennmaradjon.
Daruszentmiklós Község Önkormányzata újraburkolta és helyreállította a megrongálódott emlékművet. Külön köszönet Medve Csabának, aki felajánlásként megtisztította az emlékművet és felújította a feliratokat, valamint mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban. Az újjávarázsolt emlékmű most ismét méltó helyet biztosít a hősök emlékének a településen.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre