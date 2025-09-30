Felújították a daruszentmiklósi II. világháborús emlékművet!

Daruszentmiklós Község Önkormányzata újraburkolta és helyreállította a megrongálódott emlékművet. Külön köszönet Medve Csabának, aki felajánlásként megtisztította az emlékművet és felújította a feliratokat, valamint mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban. Az újjávarázsolt emlékmű most ismét méltó helyet biztosít a hősök emlékének a településen.