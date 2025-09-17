Félszáz év: így ünnepelt az Öreghegyi Nyugdíjas Klub

Az Öreghegyi Közösségi Ház megtelt vendégekkel szeptember 17-én, szerdán délután, amikor az Öreghegyi Nyugdíjas Klub ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. Számos vendég is érkezett, képviselők, alpolgármesterek, valamint Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes és Cser-Palkovics András polgármester, akiknek Kiss Lászlóné Kati klubvezető mondott köszönetet a folyamatos támogatásért.

- A köszönet minden korábbi városvezetőnek és képviselőnek is kijár, hiszen mindannyian segítették a klub életét - fogalmazta meg a jeles alkalomból a város vezetője, aki Bory-várat ábrázoló emléklappal készült az ünnepre, s hangsúlyozta: - Vigyázzanak egymásra, legyenek mindig ilyen sokan, mosolyogjanak, találkozzanak egymással, mert a várost az ilyen közösségek teszik egy nagy közösséggé.