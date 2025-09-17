szeptember 17., szerda

Jubileum

1 órája

Félszáz év: így ünnepelt az Öreghegyi Nyugdíjas Klub

Címkék#ünnepség#50 év#Öreghegyi Nyugdíjas Klub

Két méteres és száz kilós meglepetéssel készült Vargha Tamás országgyűlési képviselő az Öreghegyi Nyugdíjas Klub jubileumi ünnepségére szerdán, amikor a közösség elmúlt félszáz évére emlékeztek.

Feol.hu
Félszáz év: így ünnepelt az Öreghegyi Nyugdíjas Klub

Fotó: NAGY NORBERT

Az Öreghegyi Közösségi Ház megtelt vendégekkel szeptember 17-én, szerdán délután, amikor az Öreghegyi Nyugdíjas Klub ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. Számos vendég is érkezett, képviselők, alpolgármesterek, valamint Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes és Cser-Palkovics András polgármester, akiknek Kiss Lászlóné Kati klubvezető mondott köszönetet a folyamatos támogatásért.

- A köszönet minden korábbi városvezetőnek és képviselőnek is kijár, hiszen mindannyian segítették a klub életét - fogalmazta meg a jeles alkalomból a város vezetője, aki Bory-várat ábrázoló emléklappal készült az ünnepre, s hangsúlyozta: - Vigyázzanak egymásra, legyenek mindig ilyen sokan, mosolyogjanak, találkozzanak egymással, mert a várost az ilyen közösségek teszik egy nagy közösséggé.

50 éves az Öreghegyi Nyugdíjas Klub

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Vargha Tamás is készült a születésnap alkalmából, mégpedig egy igen népszerű meglepetéssel. Mint fogalmazott, egy „két méteres, száz kilós” ajándékot hozott, ám ennél többet nem árult el. Ám hamar kiderült: a közösségi ház színpadának függönye mögött a meglepetés Buch Tibor színész várta, hogy a klubtagok elé állhasson műsorával. A jeles jubileumon pedig már a következő időszak terveit szőtték, hogy a következő nagy – századik – ünnepségen is legyen miről beszámolnia a klubnak. 

 

