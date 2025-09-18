Két napon át
1 órája
Félpályás útlezárás lesz egy forgalmas útszakaszon
Abán a Kossuth Lajos utca egy szakasza két napon át csak korlátozottan lesz járható a munkálatok miatt.
Forrás: Az önkormányzat
Szeptember 18-án és 19-én félpályás útlezárásra kell számítani a Kossuth Lajos utca 143. előtti szakaszon. A munkálatok ideje alatt a forgalom részben korlátozott lesz, ezért a közlekedőknek és az ott lakóknak is türelmet és fokozott figyelmet kérnek a szervezők. A helyszínen ideiglenes forgalomirányítás segíti a biztonságos közlekedést, így a járművezetőknek lassabb haladásra és az esetleges várakozásokra érdemes felkészülni. Az ott lakók számára a munkálatok ideje alatt a lehető legkisebb zavar biztosítása a cél.
