Félpályás útlezárás lesz egy forgalmas útszakaszon

Szeptember 18-án és 19-én félpályás útlezárásra kell számítani a Kossuth Lajos utca 143. előtti szakaszon. A munkálatok ideje alatt a forgalom részben korlátozott lesz, ezért a közlekedőknek és az ott lakóknak is türelmet és fokozott figyelmet kérnek a szervezők. A helyszínen ideiglenes forgalomirányítás segíti a biztonságos közlekedést, így a járművezetőknek lassabb haladásra és az esetleges várakozásokra érdemes felkészülni. Az ott lakók számára a munkálatok ideje alatt a lehető legkisebb zavar biztosítása a cél.