Két napon át

1 órája

Félpályás útlezárás lesz egy forgalmas útszakaszon

Abán a Kossuth Lajos utca egy szakasza két napon át csak korlátozottan lesz járható a munkálatok miatt.

Félpályás útlezárás lesz egy forgalmas útszakaszon

Forrás: Az önkormányzat

Szeptember 18-án és 19-én félpályás útlezárásra kell számítani a Kossuth Lajos utca 143. előtti szakaszon. A munkálatok ideje alatt a forgalom részben korlátozott lesz, ezért a közlekedőknek és az ott lakóknak is türelmet és fokozott figyelmet kérnek a szervezők. A helyszínen ideiglenes forgalomirányítás segíti a biztonságos közlekedést, így a járművezetőknek lassabb haladásra és az esetleges várakozásokra érdemes felkészülni. Az ott lakók számára a munkálatok ideje alatt a lehető legkisebb zavar biztosítása a cél.

 

