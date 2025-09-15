szeptember 15., hétfő

Vicc forrása lett a felhőszakadás

48 perce

Zseniális képek születtek – Humorral ütötték el a helyzet komolyságát Dunaújvárosban

Címkék#csapadék#vicc#futár

A humor valamennyi helyzetben megoldást, de legalábbis segítséget jelenthet. Ehhez az eszközhöz nyúltak a dunaújvárosiak is a felhőszakadás után, amikor a város utcáit elárasztotta a víz. Kreativitásból nem volt hiány, zseniális meme-k születtek!

Feol.hu
Zseniális képek születtek – Humorral ütötték el a helyzet komolyságát Dunaújvárosban

Kreativitásból nem volt hiány! Volt, aki az úszóválogatottat "idézte meg" Dunaújvárosban.

Forrás: duol.hu

Jelentős mennyiségű csapadék zúdult vasárnap Dunaújvárosra, az utcákat pedig el is öntötte a víz. A heves esőzést követően, a városban készült fotók megdöbbentő képet adtak, ám a dunaújvárosiak nem keseredtek el. Sőt, a humor forrásává váltak  a hirtelen kialakult "tavak" és "folyók". Zseniális meme-ket, vicces képeket kreáltak a lakosok!

felhőszakadás
Valódi humorforrás lett a felhőszakadás utáni állapot Dunaújvárosban.
Forrás: duol.hu

Vízi szörnyek és sportolók is "ellepték a várost", de az egyik gyorsétterem futárjai sem a jól megszokott járműveikről köszöntek vissza a kreált képeken. Filmsztárokból sem volt hiány Dunaújvárosban, a Titanic című film főszereplőinek ikonikus jelenete is megihlette a meme-k szerkesztőit, de a Baywatch vizimentőjét is megidézték az alkotók, nehogy baja essen valakinek – írja a duol.hu, ahol még több kreatív és vicces képet láthatnak.

