Zseniális képek születtek – Humorral ütötték el a helyzet komolyságát Dunaújvárosban

Jelentős mennyiségű csapadék zúdult vasárnap Dunaújvárosra, az utcákat pedig el is öntötte a víz. A heves esőzést követően, a városban készült fotók megdöbbentő képet adtak, ám a dunaújvárosiak nem keseredtek el. Sőt, a humor forrásává váltak a hirtelen kialakult "tavak" és "folyók". Zseniális meme-ket, vicces képeket kreáltak a lakosok!

Valódi humorforrás lett a felhőszakadás utáni állapot Dunaújvárosban.

Forrás: duol.hu

Vízi szörnyek és sportolók is "ellepték a várost", de az egyik gyorsétterem futárjai sem a jól megszokott járműveikről köszöntek vissza a kreált képeken. Filmsztárokból sem volt hiány Dunaújvárosban, a Titanic című film főszereplőinek ikonikus jelenete is megihlette a meme-k szerkesztőit, de a Baywatch vizimentőjét is megidézték az alkotók, nehogy baja essen valakinek – írja a duol.hu, ahol még több kreatív és vicces képet láthatnak.