Felejtsük el csak erre a néhány napra, hogy van autónk!

Így kezdődött a húsz évvel ezelőtti cikk, amit a hírlapban olvashattunk, majd folytatódott a felhívás részletezése: A Városház téri kerékpáros-gyülekezővel kezdődnek meg az európai mobilitási hét eseményei. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy legalább erre a néhány napra hagyjuk otthon autónkat. Az ötödik autómentes napot szervezik a városban szeptember 22-én, csütörtökön, ez lesz azonban az első, amikor az autómentes naphoz kapcsolódóan egész héten programok, vetélkedők, előadások hívják fel az itt élők figyelmét arra, nem csak autóval lehet egy nagyvárosban közlekedni. A Városház téren ma, háromnegyed kettőre minden kerékpárral érkezőt várnak a szervezők, az alpolgármesteri megnyitó után pedig a városháza nagytanácsterme ad otthont dr. Gyulai Iván „Fenntartható fejlődés – Fenntarthatatlan társadalom” című előadásának. Kedden, 16 órától városi szintű lakossági fórum kezdődik a városházán az újabb hat évre szóló környezetvédelmi programról. Szerdán megkezdődnek a vetélkedők, 13 órától a Géza nagyfejedelem téren „Várfal sétát” szervez a Honismereti Egyesület, 22-én, az autómentes napon pedig a lezárt Kégl Görgy és Távírda utcákban zajlanak majd a programok, többek között a Zöld alma, a Gaja Egyesület, a Vitál Club, és a Balesetmegelőzési Bizottság irányításával.

Éppen húsz éve jelent meg az az írás is, ami az alábbi címmel szerepelt a hírlap címoldalán:

A határon túlról áttelepültek újra találkoztak! Majd folytatódott a részletezéssel: Harmadik alkalommal rendezték meg találkozójukat a határon túlról a városba és a környező településekre áttelepült magyarok a reformátustemplomban szombaton. Az ünnepi alkalmon Réti Katinka bálványos váraljai, erdélyi születésű, Szabadkán szolgálólelkész végezte el az istentisztelet szolgálatát. A dunaújvárosi polgári körök verses-zenés összeállítás a adta a rendezvénygerincét, a találkozó résztvevői közül is vállalkoztak néhányan, hogy verssel, énekléssel színesítsék a programot. A színvonalas műsor után bemutatkoztak azok, akik először jöttek el,majd a vendéglátó Böttger Antal lelkész beszélt a gyökerekről. Gyökereinkről, melyek a múltba vezetnek, és amelyek a sors akaratából elvékonyodhatnak, elszakadhatnak, és amelyek helyett az új hazában kell újakat növeszteni, hogy otthon lehessünk ott, ahol élünk. Az istentisztelet végén a jelenlévők közösen énekelték a magyar és a székely himnuszt. Az összegyűltek adományait, a perselypénzt a Holtmarosi Református Árvaház javára ajánlották fel. A rendezvényt estig tartó beszélgetés, szeretetvendégség zárta.