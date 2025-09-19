szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Arcanum

2 órája

Felejtsük el csak erre a néhány napra, hogy van autónk!

Címkék#kerékpár#hírlapban#Gaja Egyesület

Feol.hu

Így kezdődött a húsz évvel ezelőtti cikk, amit a hírlapban olvashattunk, majd folytatódott a felhívás részletezése: A Városház téri kerékpáros-gyülekezővel kezdődnek meg az európai mobilitási hét eseményei. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy legalább erre a néhány napra hagyjuk otthon autónkat. Az ötödik autómentes napot szervezik a városban szeptember 22-én, csütörtökön, ez lesz azonban az első, amikor az autómentes naphoz kapcsolódóan egész héten programok, vetélkedők, előadások hívják fel az itt élők figyelmét arra, nem csak autóval lehet egy nagyvárosban közlekedni. A Városház téren ma, háromnegyed kettőre minden kerékpárral érkezőt várnak a szervezők, az alpolgármesteri megnyitó után pedig a városháza nagytanácsterme ad otthont dr. Gyulai Iván „Fenntartható fejlődés – Fenntarthatatlan társadalom” című előadásának. Kedden, 16 órától városi szintű lakossági fórum kezdődik a városházán az újabb hat évre szóló környezetvédelmi programról. Szerdán megkezdődnek a vetélkedők, 13 órától a Géza nagyfejedelem téren „Várfal sétát” szervez a Honismereti Egyesület, 22-én, az autómentes napon pedig a lezárt Kégl Görgy és Távírda utcákban zajlanak majd a programok, többek között a Zöld alma, a Gaja Egyesület, a Vitál Club, és a Balesetmegelőzési Bizottság irányításával.

Éppen húsz éve jelent meg az az írás is, ami az alábbi címmel szerepelt a hírlap címoldalán: 

A határon túlról áttelepültek újra találkoztak! Majd folytatódott a részletezéssel: Harmadik alkalommal rendezték meg találkozójukat a határon túlról a városba és a környező településekre áttelepült magyarok a reformátustemplomban szombaton. Az ünnepi alkalmon Réti Katinka bálványos váraljai, erdélyi születésű, Szabadkán szolgálólelkész végezte el az istentisztelet szolgálatát. A dunaújvárosi polgári körök verses-zenés összeállítás a adta a rendezvénygerincét, a találkozó résztvevői közül is vállalkoztak néhányan, hogy verssel, énekléssel színesítsék a programot. A színvonalas műsor után bemutatkoztak azok, akik először jöttek el,majd a vendéglátó Böttger Antal lelkész beszélt a gyökerekről. Gyökereinkről, melyek a múltba vezetnek, és amelyek a sors akaratából elvékonyodhatnak, elszakadhatnak, és amelyek helyett az új hazában kell újakat növeszteni, hogy otthon lehessünk ott, ahol élünk. Az istentisztelet végén a jelenlévők közösen énekelték a magyar és a székely himnuszt. Az összegyűltek adományait, a perselypénzt a Holtmarosi Református Árvaház javára ajánlották fel. A rendezvényt estig tartó beszélgetés, szeretetvendégség zárta. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu