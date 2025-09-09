1 órája
Fekete Sas motoros- és veteránbörze Polgárdiban
Kellemes, nyárias időben – rengeteg látogatóval – zajlott az őszi, az idei utolsó motoros- és veteránbörze vasárnap Polgárdiban.
Őszi motoros- és veteránbörze Polgárdi kapujában
– Ismét megtelt a megszokott helyszínünk, Polgárdi kapujában, a 7-es főút melletti benzinkút és környéke, a körforgalomnál – mondta el lapunknak Horváth Péter, a Fekete Sas Motoros Nemzetség szóvivője.
Parkoló autók és szebbnél szebb motorok, ameddig csak a szem ellát, amott egy régi Velorex, itt egy stílusos Harley-Davidson. Csodás sportmotorok, no meg a gyönyörű Pannóniák. Az árusok vagy százötven standon kínálták portékáikat, az ország távolabbi szegletei is képviseltették magukat: Szombathelyről és az északi területekről is jöttek népek.
A régi „veteránosok” között felbukkan Jeszenszky Antal Sümegről (egykori krosszbajnok), Csizmadia Károly Székesfehérvárról (rendőrségi Volga), Turi József Kőszárhegyről (Pannónia), és persze Spang Tibor Fehérvárról (oldalkocsis Zündapp).
Őszi Fekete Sas motoros- és veteránbörze PolgárdibanFotók: Fekete Sas
A különféle motoralkatrészek mellett megcsodálhattunk a többi között egy pompás írógépet a második világháború idejéből, ős-pénztárgépet a hatvanas évekből, de patinás utcanévtáblákból és régi autós-motoros szakkönyvekből is válogathattunk. A vendégeket finom lángos és kürtőskalács, hűsítő ital marasztalta.
– Nemzetségünk tervei szerint jövőre nem három, hanem négy börzét is rendezünk, hiszen úgy tűnik, van rá igény! – tette hozzá Horváth Péter. – Viszlát, 2026 áprilisában!