Fekete Sas motoros- és veteránbörze Polgárdiban

– Ismét megtelt a megszokott helyszínünk, Polgárdi kapujában, a 7-es főút melletti benzinkút és környéke, a körforgalomnál – mondta el lapunknak Horváth Péter, a Fekete Sas Motoros Nemzetség szóvivője.

Őszi motoros- és veteránbörze Polgárdi kapujában

Forrás: Fekete Sas

Parkoló autók és szebbnél szebb motorok, ameddig csak a szem ellát, amott egy régi Velorex, itt egy stílusos Harley-Davidson. Csodás sportmotorok, no meg a gyönyörű Pannóniák. Az árusok vagy százötven standon kínálták portékáikat, az ország távolabbi szegletei is képviseltették magukat: Szombathelyről és az északi területekről is jöttek népek.

A régi „veteránosok” között felbukkan Jeszenszky Antal Sümegről (egykori krosszbajnok), Csizmadia Károly Székesfehérvárról (rendőrségi Volga), Turi József Kőszárhegyről (Pannónia), és persze Spang Tibor Fehérvárról (oldalkocsis Zündapp).