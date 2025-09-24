Kicsi a bors, de erős: országos ritkaságszámba menő fejlesztés Fejérben (galéria)

​Szerdán ünnepélyes keretek között adták át az Endresz György utca új aszfaltburkolatát, és ezzel együtt újabb jelentős fejlesztéseket jelentettek be. Az eseményen Katona László polgármester és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is kifejezte örömét és bizakodóan nyilatkozott a jövőről.

Ritkaságszámba menő fejlesztés a 263 lelket számláló Bodméron.

Fotó: Fehér Gábor

Fejlesztés: ​A "prériből" új utca lett

​Az Endresz György utca története jól szemlélteti Bodmér dinamizmusát. Ahogy Katona László polgármester felidézte, a terület még 2016-ban egy elhanyagolt, gyommal és kidőlt fákkal borított „préri” volt a falu közepén. Akkor Czutor Lajos alpolgármester és Tessely Zoltán képviselő álmodtak egy nagyot. Az ötlet egy utca kialakítására akkoriban hihetetlennek tűnt, ám a kitartó munka meghozta a gyümölcsét. Nagy öröm, hogy új aszfaltburkolatot kaphatott az utca. Katona László polgármester ambiciózus célja, hogy a folyamatos fejlődésnek köszönhetően a település lakossága átlépje a 300-as lélekszámot; jelenleg 263-an élnek a községben.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az, hogy egy ilyen kistelepülés új utcát tudott nyitni, országos viszonylatban is ritka, ehhez azonban számos kormányzati segítség is kellett. Emlékeztetett, 2017-ben a Belügyminisztérium 37 millió forintos támogatásával az önkormányzat megvásárolta az ingatlant. Ezt követően, további 15 millió forintos BM-támogatásból, teljes közművesítést hajtottak végre és összesen 10 építési telket alakítottak ki. A telekre óriási volt az érdeklődés, és mindössze egy év alatt mindegyik elkelt. A Pannónia Szíve programból kapott 2 millió forintból az utat portalanították, a Magyar Falu Programnak köszönhetően pedig a Vasvári Pál utcát és az Endresz György utcát összekötő híd is megépülhetett korábban. A most átadott, 290 méter hosszú aszfaltút pedig koronát tett a fejlesztésre. Mint elhangzott, az elmúlt években csak a Magyar Falu Programot figyelembe véve, összesen 151 millió forint érkezett Bodmérra, ami egyértelműen a település folyamatos növekedésének és élhetőségének záloga.

(Galéria a képre kattintva!)