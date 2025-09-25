szeptember 25., csütörtök

A közgyűlés célkeresztjében

1 órája

Autóflottát árusít ki Fejér vármegye, s megvalósít egy többmilliárdos turisztikai beruházást

Címkék#Fejér megye#rendeletek#Székesfehérvár

Csütörtökön tartotta soron következő ülését a közgyűlés Székesfehérváron, ahol több kiemelt napirendi pont is terítékre került. A Fejér vármegyei közgyűlés munkáját ezúttal katasztrófavédelmi tájékoztató és rendőrséggel közös kezdeményezések is színesítették.

Bokányi Zsolt
Autóflottát árusít ki Fejér vármegye, s megvalósít egy többmilliárdos turisztikai beruházást

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szeptember 25-én tartották a Fejér vármegyei közgyűlés idei őszi ülését, amelyet Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke nyitott meg. A hivatalos megnyitót követően katasztrófavédelmi tájékoztatóval folytatódott az esemény, amelyet Habermeyer Tamás tűzoltó ezredes, igazgató tartott. A beszámolóhoz egy vetítés is kapcsolódott, amely a katasztrófavédelem elmúlt időszakának munkáját, eseményeit és emlékezetes pillanatait mutatta be.

Fejér vármegyei közgyűlés
A Fejér vármegyei közgyűlés Habermeyer Tamás ezredes beszámolójával kezdődött!  Fotó: Bokányi Zsolt

A közgyűlés napirendjén több jelentős döntés is szerepelt. Ezek közé tartozott a Fejér Vármegyei Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik értékesítésével kapcsolatos előterjesztés, valamint a Dunamente–Fejér megye különleges gazdasági övezetéhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó javaslat is. 

Fontos kérdésekben döntöttek! Fotó: Bokányi Zsolt

Harc a drog ellen – ezt teszi a Fejér Vármegyei Közgyűlés! 

Fontos téma volt továbbá a rendőrséggel közösen felvetett kezdeményezés, amely a Fejér Vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakítására irányult. A közgyűlés tagjai egyetértettek abban, hogy a drogprevenció és a közös munka erősítése kiemelt jelentőségű a megye közéletében. A szeptemberi ülés így nemcsak gazdasági és önkormányzati kérdésekben hozott döntéseket, hanem olyan közösségi kezdeményezésekben is, amelyek hosszú távon a megye biztonságát és társadalmi jólétét szolgálják.

 

Ezeken kívül megtudhattuk még, a vármegyei önkormányzat négy Aktív turisztikai beruházást valósít meg mintegy 2,5 milliárd forint értékben.

 

 

