Fejér vármegye emlékei

Irodalmi szakkör Lepsényben

A művelődési otthon és a termelőszövetkezet ifjúsági alapszervezetének vezetője irodalmi szakkör létrehozásán fáradozik Lepsényben. Az irodalombarátok nagy táborának sok fiatalja örömmel üdvözli ezt a kezdeményezést, amely egyben a hosszú ideig egy helyben topogó KISZ-életbe is új színt hozna. Elgondolásaikban az is helyet kapott, hogy a klasszikusok és a ma élőirodalmárok bemutatása mellett, szót kapnának a helybeli amatőr versírók és novellisták is.

Megyei labdarúgó bajnokság – Változatlanul szoros a küzdelem a bajnoki címért

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban az élen álló csapatok győzelme folytán az elmúlt héthez viszonyítva nem történt változás a táblázat élmezőnyében. A pusztaszabolcsiak újabb győzelmükkel a negyedik helyre jöttek fel. A forduló legnagyobb meglepetése a balinkaiak hatgólos adonyi veresége,ami annál is inkább furcsa,hiszen a balinkai együttes védelme az őszi fordulók során három alkalommal egyáltalában nem kapott gólt. Váratlan a polgárdiak pontszerzése is, a hullámvölgyben lévő Kincsesbánya ellen. A bajnoki mezőny legeredményesebb csatársora kétségtelenül az adonyiaké, akik az utóbbi két mérkőzésükön összesen 15 gólt lőttek. A legjobb formában lévő védelem viszont a móriaké, utolsó három mérkőzésükön nem kaptak gólt. A Szikra és az Enying csapatainak eddigi őszi teljesítménye nagyon gyenge. Az előbbi egy, az utóbbi pedig még győzelmet sem szerzett.

Agrár klub alakult Csákváron

Nemrégiben adták át rendeltetésének a Csákvári Állami Gazdaság agrár klubját,amely tudományos és kulturális célokat szolgál. Nagyrészt vállalt a gazdaság kulturális feladatainak teljesítésében, a dolgozók ismereteinek gyarapításában, szabadidejük kellemes eltöltésében.Számos előadás hangzik majd el a közeljövőben. Kettő már megrendezésre került. Az egyik olaszországi élmény,beszámoló volt, a másik pedig a Vértes növény- és állatvilágát ismertette. A klubon belül különböző szakkörök is megkezdték működésüket, jelenleg a színjátszó csoport megszervezésén fáradoznak a kulturális bizottság tagjai.









