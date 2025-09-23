szeptember 23., kedd

Tekla névnap

19°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ranglista

1 órája

Fejér megyei éttermek kerültek a legjobbak közé

Címkék#étterem#lista#étteremkalauz#étteremkritika#ranglista

Több év után ismét megjelent a Gault&Millau étteremkalauz, amely szigorú szempontok szerint, szakértői gárdával értékelte a hazai éttermeket. A Gault&Millau étteremkalauz országos listájára három Fejér megyei étterem is felkerült.

Feol.hu

Ismét megjelent a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai lapja, a Gault&Millau étteremkalauz, amely  legjobb hazai éttermeket vette górcső alá, azzal a céllal, hogy ellensúlyozza a gasztronómia fővárosi centralizáltságát, rámutatva, hogy vidéken is vannak kiváló éttermek. Az éttermek értékelését külön felkészítésen, képzésen részt vevők végezték, akik civilként tértek be a vendéglátóegységekbe, és hetven szempont szerint értékelték a teljes étkezési élményt, valamint mindemellett a szolgáltatást, a borlapot, a berendezést, a vendégek hangulatát, a tisztaságot, a kényelmet, a miliőt és az ajánlásokat. Az éttermeket ezúttal csillagok helyett szakácssapkákkal díjazták egytől négyig, valamint pontokkal is egytől húszig terjedő skálán. A Gault&Millau listájára három Fejér megyei étterem is felkerült.

Fejér megyei étterem a nagy prezstízsű ranglistán
A Rókusfalvy Fogadó ismét az egyi legjobb Fejér megyei étterem lett
Forrás: Szállás.hu

Három Fejér megyei étterem a Gault&Millau étteremkalauz listáján

A négy szakácssapkával jutalmazott, tehát legjobbra értékelt éttermek 2025-ös listája:

  • Babel Budapest (17/20 pont)
  • Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont)
  • Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont)
  • Salt (17/20 pont)
  • Stand (18/20 pont)

Ezek mellett pedig három Fejér megyei étterem is szakácssapkát érdemelt ki, egy sapkát, valamint a húszból 12,5 pontot kapott a 67Sigma Székesfehérvár belvárosában. Az értékelés szerint „bent kellemes jazz háttérzene és stílusos világítás ellensúlyozza a beltér korlátozott természetes fényét. Az étterem igényes és harmonikus berendezése elegáns környezetet teremt, a tisztaság kifogástalan, a bútorok pedig kényelmesek. A vendégek udvarias fogadtatásban részesülnek, a felszolgálás kiemelkedő: a személyzet figyelmes, kedves és szakszerűen végzi a feladatát. A borlap viszonylag szűk, főként magyar tételekkel, de a poharazott borok választéka kifejezetten dicséretes. A rövidital- és koktélkínálat széles, viszont a nem alkoholos italok terén a házi szörpök mellett csak nagyüzemi termékek elérhetők. Az ételek minősége lehet kissé hullámzó a konyha kedve szerint: a leves esetében eltérés volt az étlapon feltüntetett és a ténylegesen felszolgált tészta között, az alaplé pedig kissé erőtlennek bizonyult. A sertéspofa jól elkészített és omlós volt, de látszott a kakukkfű szeretete. A 67Sigma kellemes atmoszférával, udvarias és professzionális kiszolgálással és megfelelő ár-érték arányú kínálattal várja vendégeit. A napi menüjük közép-árkategóriában nyújt lehetőséget ebédre a belvárosban. Továbbra is az egyik legjobb választás Székesfehérváron, ha egy kis eleganciára vágyunk” – írja a Gault&Millau.

Szintén egy sapkát és 12,5 pontot kapott a székesfehérvári Böllér Boutique, amelyet az „egyszerű, indusztriális stílusba hajló berendezés a steakhouse stílusnak épp megfelelő, a minimál berendezést bikákat és teheneket ábrázoló humoros képek teszik emlékezetessé, még a mosdókban is. Nomen est omen, itt húst hússal érdemes enni, rillettes, burgerek, sültek, steakek sorakoznak az étlapon. Üvegpult mögött láthatók is a szeletelt sous vide húsok, amelyekből vásárolni is lehet. A Böllér Boutique mégsem csak steakhouse, bár a húsok minősége és legfőképpen árazása miatt még Budapestről is sokan érkeznek ide. A könnyedebb fogásra vágyókat krémleves, fekete tőkehalból kiválóan elkészített fish ’n’ chips vagy gerslirizottó várja például. A séf kreativitása olyan bisztrós, egyszerű ételekben bontakozik ki, mint a magyar klasszikus ihlette „szétrakott burgonya”, ami egyszerre formabontó, dicséretes módon mégis a hagyományos ízvilágot hozza. Desszertvonalon inkább házias az irány, a máglyarakás sajnos épp elfogyott, ezért máktortát kérünk unicumos szilvaraguval, ami az alkoholos csavarral együtt mégis nosztalgikus érzést keltett. Italválasztékuk megfelel a hely stílusának, jól választott borok és sörök, pár ügyes koktél és jó kávé, mindaz, amitől jó érzésekkel távozhatunk. A Böllér Boutique-ban meglepően jó a konyha, hasonlóan színvonalas, de laza és megfizethető helyeket elbírnának még a magyar városok”.

Ismét listára került az etyeki Rókusfalvy Fogadó, amely ezúttal egy sapkát és szintén 12,5 pontot kapott. Az értékelés szerint „a Rókusfalvy pincészet birtokán többféle szállással várnak, a borhotelben, fogadóban és a borászat apartmanházaiban is megszállhatunk. Rókusfalvy Pál tulajdonos az etyeki borvidék elkötelezettje, a birtok kulturális, bor- és gasztroprogramok otthonadója. 

Forrás: Kárpátiaéttermek.hu

Az épület éppen olyan, amilyennek az ember egy borászat stílusosan kialakított éttermét képzeli: a vastag falakat fehérre festették, a padló rusztikusan kopottas, a berendezés egyszerű, a fehér abrosz, a kötényes pincérek mégis eleganciát is kölcsönöznek a helynek. A terasz faléces fémbútorai a régi kerthelyiségek hangulatát idézi, a falura nyíló panoráma pazar. Az imponálóan feszesre szabott étlapon a régimódi, házias jellegű ételek dominálnak: Jókai bableves, szalontüdő, sült kacsacomb és aranygaluska. Néhány fogással a könnyedebben étkezőknek is kedveznek, krémlevessel vagy halétellel például. Az ételek nem „újragondoltak”, de nem nélkülözik a kifinomultságot, elkészítésükre odafigyelnek. A Jókai bablevesbe szépen kiáztatott csülköt főznek, így a leves harmonikus, nincs túlsózva, és a tálalás is szép. A tradicionális somlói tényleg hagyományos, kellemesen friss, szaftos. A borlapon a pincészet saját borai és pezsgői a főszereplők, de rajtuk kívül is tucatnyi hazai tételt kínálnak. Pohárra a sajátokat kérhetjük, sőt, elvitelre pinceáron is adják őket. A Rókusfalvy Fogadóban néhány óra alatt feltöltődik a test és lélek is. 

Pár add-on a retestből: A Rókusfalvy Fogadó Etyek szívében található, mely hagyományos magyar konyhát mutat be kicsit modern köntösben. A séf fókuszában a helyi alapanyagok állnak, különösen a szezonális zöldségek, miközben a klasszikus ízek megőrzése fontos szerepet kap. A koncepció időtálló, a konyha nem kísérletezik túlzottan, inkább a megbízható minőségre és a vendégelégedettségre helyezi a hangsúlyt. A belső tér rusztikus, elegáns, a fa és természetes anyagok dominálnak, így otthonos, mégis kifinomult atmoszférát teremtve. A világítás és a tér kialakítása csendes, intim légkört biztosít. Az étlap jól átgondolt, szezonális, de a választék nem túl széles. Az ízek tiszták és kiegyensúlyozottak, az alapanyagok frissessége és minősége kiváló, bár a fogások között hiányzik néha az igazán egyedi, meglepő elem. A tálalás letisztult, a fogások összhangban vannak a hely stílusával. Az alapanyagok frissessége és minősége kifogástalan, az ízek tiszták, jól kitaláltak. A kiszolgálás profi, udvarias, de nem túlzóan személyes. A borlap inkább helyi tételeket kínál, a borkóstolási lehetőségek mellett alkoholmentes italok kevésbé széles választékban elérhetők. Összességében a Rókusfalvy korrekt ár-érték arányú, barátságos vidéki étterem, ahol az egyszerűség és a minőség találkozik. Ajánlott a természet kedvelőinek és a klasszikus, mégis modern magyar konyha rajongóinak. - Krémsajtos-aszalt paradicsomos szarvasragu - Az aszalt paradicsom és a krémsajt harmonikus párost alkottak, a szarvasragu eszméletlen finom volt ízeiben is, állagában is. Sajnáltam, hogy nem kóstolhattam meg az eredeti menüjében gnocchival, de így is nagyon jó volt”.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu