Fejér megyei éttermek kerültek a legjobbak közé
Több év után ismét megjelent a Gault&Millau étteremkalauz, amely szigorú szempontok szerint, szakértői gárdával értékelte a hazai éttermeket. A Gault&Millau étteremkalauz országos listájára három Fejér megyei étterem is felkerült.
Ismét megjelent a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai lapja, a Gault&Millau étteremkalauz, amely legjobb hazai éttermeket vette górcső alá, azzal a céllal, hogy ellensúlyozza a gasztronómia fővárosi centralizáltságát, rámutatva, hogy vidéken is vannak kiváló éttermek. Az éttermek értékelését külön felkészítésen, képzésen részt vevők végezték, akik civilként tértek be a vendéglátóegységekbe, és hetven szempont szerint értékelték a teljes étkezési élményt, valamint mindemellett a szolgáltatást, a borlapot, a berendezést, a vendégek hangulatát, a tisztaságot, a kényelmet, a miliőt és az ajánlásokat. Az éttermeket ezúttal csillagok helyett szakácssapkákkal díjazták egytől négyig, valamint pontokkal is egytől húszig terjedő skálán. A Gault&Millau listájára három Fejér megyei étterem is felkerült.
Három Fejér megyei étterem a Gault&Millau étteremkalauz listáján
A négy szakácssapkával jutalmazott, tehát legjobbra értékelt éttermek 2025-ös listája:
- Babel Budapest (17/20 pont)
- Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont)
- Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont)
- Salt (17/20 pont)
- Stand (18/20 pont)
Ezek mellett pedig három Fejér megyei étterem is szakácssapkát érdemelt ki, egy sapkát, valamint a húszból 12,5 pontot kapott a 67Sigma Székesfehérvár belvárosában. Az értékelés szerint „bent kellemes jazz háttérzene és stílusos világítás ellensúlyozza a beltér korlátozott természetes fényét. Az étterem igényes és harmonikus berendezése elegáns környezetet teremt, a tisztaság kifogástalan, a bútorok pedig kényelmesek. A vendégek udvarias fogadtatásban részesülnek, a felszolgálás kiemelkedő: a személyzet figyelmes, kedves és szakszerűen végzi a feladatát. A borlap viszonylag szűk, főként magyar tételekkel, de a poharazott borok választéka kifejezetten dicséretes. A rövidital- és koktélkínálat széles, viszont a nem alkoholos italok terén a házi szörpök mellett csak nagyüzemi termékek elérhetők. Az ételek minősége lehet kissé hullámzó a konyha kedve szerint: a leves esetében eltérés volt az étlapon feltüntetett és a ténylegesen felszolgált tészta között, az alaplé pedig kissé erőtlennek bizonyult. A sertéspofa jól elkészített és omlós volt, de látszott a kakukkfű szeretete. A 67Sigma kellemes atmoszférával, udvarias és professzionális kiszolgálással és megfelelő ár-érték arányú kínálattal várja vendégeit. A napi menüjük közép-árkategóriában nyújt lehetőséget ebédre a belvárosban. Továbbra is az egyik legjobb választás Székesfehérváron, ha egy kis eleganciára vágyunk” – írja a Gault&Millau.
Szintén egy sapkát és 12,5 pontot kapott a székesfehérvári Böllér Boutique, amelyet az „egyszerű, indusztriális stílusba hajló berendezés a steakhouse stílusnak épp megfelelő, a minimál berendezést bikákat és teheneket ábrázoló humoros képek teszik emlékezetessé, még a mosdókban is. Nomen est omen, itt húst hússal érdemes enni, rillettes, burgerek, sültek, steakek sorakoznak az étlapon. Üvegpult mögött láthatók is a szeletelt sous vide húsok, amelyekből vásárolni is lehet. A Böllér Boutique mégsem csak steakhouse, bár a húsok minősége és legfőképpen árazása miatt még Budapestről is sokan érkeznek ide. A könnyedebb fogásra vágyókat krémleves, fekete tőkehalból kiválóan elkészített fish ’n’ chips vagy gerslirizottó várja például. A séf kreativitása olyan bisztrós, egyszerű ételekben bontakozik ki, mint a magyar klasszikus ihlette „szétrakott burgonya”, ami egyszerre formabontó, dicséretes módon mégis a hagyományos ízvilágot hozza. Desszertvonalon inkább házias az irány, a máglyarakás sajnos épp elfogyott, ezért máktortát kérünk unicumos szilvaraguval, ami az alkoholos csavarral együtt mégis nosztalgikus érzést keltett. Italválasztékuk megfelel a hely stílusának, jól választott borok és sörök, pár ügyes koktél és jó kávé, mindaz, amitől jó érzésekkel távozhatunk. A Böllér Boutique-ban meglepően jó a konyha, hasonlóan színvonalas, de laza és megfizethető helyeket elbírnának még a magyar városok”.
Ismét listára került az etyeki Rókusfalvy Fogadó, amely ezúttal egy sapkát és szintén 12,5 pontot kapott. Az értékelés szerint „a Rókusfalvy pincészet birtokán többféle szállással várnak, a borhotelben, fogadóban és a borászat apartmanházaiban is megszállhatunk. Rókusfalvy Pál tulajdonos az etyeki borvidék elkötelezettje, a birtok kulturális, bor- és gasztroprogramok otthonadója.
Az épület éppen olyan, amilyennek az ember egy borászat stílusosan kialakított éttermét képzeli: a vastag falakat fehérre festették, a padló rusztikusan kopottas, a berendezés egyszerű, a fehér abrosz, a kötényes pincérek mégis eleganciát is kölcsönöznek a helynek. A terasz faléces fémbútorai a régi kerthelyiségek hangulatát idézi, a falura nyíló panoráma pazar. Az imponálóan feszesre szabott étlapon a régimódi, házias jellegű ételek dominálnak: Jókai bableves, szalontüdő, sült kacsacomb és aranygaluska. Néhány fogással a könnyedebben étkezőknek is kedveznek, krémlevessel vagy halétellel például. Az ételek nem „újragondoltak”, de nem nélkülözik a kifinomultságot, elkészítésükre odafigyelnek. A Jókai bablevesbe szépen kiáztatott csülköt főznek, így a leves harmonikus, nincs túlsózva, és a tálalás is szép. A tradicionális somlói tényleg hagyományos, kellemesen friss, szaftos. A borlapon a pincészet saját borai és pezsgői a főszereplők, de rajtuk kívül is tucatnyi hazai tételt kínálnak. Pohárra a sajátokat kérhetjük, sőt, elvitelre pinceáron is adják őket. A Rókusfalvy Fogadóban néhány óra alatt feltöltődik a test és lélek is.
Pár add-on a retestből: A Rókusfalvy Fogadó Etyek szívében található, mely hagyományos magyar konyhát mutat be kicsit modern köntösben. A séf fókuszában a helyi alapanyagok állnak, különösen a szezonális zöldségek, miközben a klasszikus ízek megőrzése fontos szerepet kap. A koncepció időtálló, a konyha nem kísérletezik túlzottan, inkább a megbízható minőségre és a vendégelégedettségre helyezi a hangsúlyt. A belső tér rusztikus, elegáns, a fa és természetes anyagok dominálnak, így otthonos, mégis kifinomult atmoszférát teremtve. A világítás és a tér kialakítása csendes, intim légkört biztosít. Az étlap jól átgondolt, szezonális, de a választék nem túl széles. Az ízek tiszták és kiegyensúlyozottak, az alapanyagok frissessége és minősége kiváló, bár a fogások között hiányzik néha az igazán egyedi, meglepő elem. A tálalás letisztult, a fogások összhangban vannak a hely stílusával. Az alapanyagok frissessége és minősége kifogástalan, az ízek tiszták, jól kitaláltak. A kiszolgálás profi, udvarias, de nem túlzóan személyes. A borlap inkább helyi tételeket kínál, a borkóstolási lehetőségek mellett alkoholmentes italok kevésbé széles választékban elérhetők. Összességében a Rókusfalvy korrekt ár-érték arányú, barátságos vidéki étterem, ahol az egyszerűség és a minőség találkozik. Ajánlott a természet kedvelőinek és a klasszikus, mégis modern magyar konyha rajongóinak. - Krémsajtos-aszalt paradicsomos szarvasragu - Az aszalt paradicsom és a krémsajt harmonikus párost alkottak, a szarvasragu eszméletlen finom volt ízeiben is, állagában is. Sajnáltam, hogy nem kóstolhattam meg az eredeti menüjében gnocchival, de így is nagyon jó volt”.
