Fejér megyei éttermek kerültek a legjobbak közé

Ismét megjelent a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai lapja, a Gault&Millau étteremkalauz, amely legjobb hazai éttermeket vette górcső alá, azzal a céllal, hogy ellensúlyozza a gasztronómia fővárosi centralizáltságát, rámutatva, hogy vidéken is vannak kiváló éttermek. Az éttermek értékelését külön felkészítésen, képzésen részt vevők végezték, akik civilként tértek be a vendéglátóegységekbe, és hetven szempont szerint értékelték a teljes étkezési élményt, valamint mindemellett a szolgáltatást, a borlapot, a berendezést, a vendégek hangulatát, a tisztaságot, a kényelmet, a miliőt és az ajánlásokat. Az éttermeket ezúttal csillagok helyett szakácssapkákkal díjazták egytől négyig, valamint pontokkal is egytől húszig terjedő skálán. A Gault&Millau listájára három Fejér megyei étterem is felkerült.

A Rókusfalvy Fogadó ismét az egyi legjobb Fejér megyei étterem lett

Három Fejér megyei étterem a Gault&Millau étteremkalauz listáján

A négy szakácssapkával jutalmazott, tehát legjobbra értékelt éttermek 2025-ös listája:

Babel Budapest (17/20 pont)

Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont)

Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont)

Salt (17/20 pont)

Stand (18/20 pont)

Ezek mellett pedig három Fejér megyei étterem is szakácssapkát érdemelt ki, egy sapkát, valamint a húszból 12,5 pontot kapott a 67Sigma Székesfehérvár belvárosában. Az értékelés szerint „bent kellemes jazz háttérzene és stílusos világítás ellensúlyozza a beltér korlátozott természetes fényét. Az étterem igényes és harmonikus berendezése elegáns környezetet teremt, a tisztaság kifogástalan, a bútorok pedig kényelmesek. A vendégek udvarias fogadtatásban részesülnek, a felszolgálás kiemelkedő: a személyzet figyelmes, kedves és szakszerűen végzi a feladatát. A borlap viszonylag szűk, főként magyar tételekkel, de a poharazott borok választéka kifejezetten dicséretes. A rövidital- és koktélkínálat széles, viszont a nem alkoholos italok terén a házi szörpök mellett csak nagyüzemi termékek elérhetők. Az ételek minősége lehet kissé hullámzó a konyha kedve szerint: a leves esetében eltérés volt az étlapon feltüntetett és a ténylegesen felszolgált tészta között, az alaplé pedig kissé erőtlennek bizonyult. A sertéspofa jól elkészített és omlós volt, de látszott a kakukkfű szeretete. A 67Sigma kellemes atmoszférával, udvarias és professzionális kiszolgálással és megfelelő ár-érték arányú kínálattal várja vendégeit. A napi menüjük közép-árkategóriában nyújt lehetőséget ebédre a belvárosban. Továbbra is az egyik legjobb választás Székesfehérváron, ha egy kis eleganciára vágyunk” – írja a Gault&Millau.