Fejér évfordulós emlékei

Készült az utazó halastó

„Két hónappal ezelőtt a székesfehérvári MÁV Járműjavító Vállalat kollektívája olyan feladat megoldására vállalkozott, amire eddig nem volt példa a vállalatnál” – kezdte írását 1965. szeptember 18-án a Fejér Megyei Hírlap. A cikk így folytatódott: „A Magyar Halértékesítő Vállalat megrendelt egy olyan élőhalszállító vasúti kocsit, aminek rendelkeznie kell mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek lehetővé teszik, az igényes exportszállítást. Buza Imre művezető nem is titkolja, hogy tartottak egy kicsit ettől a munkától.

– Mint minden új gyártmány, ez is okozott egy-két nehéz napot. Később, a tervek áttanulmányozása után rájöttünk, hogy alaptalan volt a borúlátás. Ma már ott tartunk, hogy az emberek szinte számolják a napokat, mikor készül a kocsi. Mindenki kiváncsi rá, hogy néz majd ki működés közben, mennyire igazolja a befektetett, gondos munkát.”

Az írásból az is kiderül, hogy „Ahhoz, hogy a halak jól bírják a hosszú utazást, állandóan oxigéndús vizet kell biztosítani. Ezt végzi el a kis motor a víz cirkuláltatásával.

A kocsi középső részén egykényelmes hálófülke körvonalai rajzolódnak ki. Rádióasztal, szék és egy heverő alkotja a berendezést. [...] A szállítmányt a határátlépésétől kezdve egy kísérő viszi akinek az lesz a dolga, hogy vigyázzon a halakra. Útközben történhet valami rendellenesség, s akkor neki intézkedni kell.”

Pezsgő alapbornak való

„A Hungarovin etyeki célgazdaságának herceghalmi területén szeptember ötödike óta szedik a szőlőt. Az ezerjóval és a mézes fehérrel kezdték, mert a sok esőtől rothadnak a szemek, s ez különösen a vékony héjú fajtákat veszélyezteti. Hamarosan sorra kerül a csemegeszőlő” – írtuk meg 1975. szeptember 18-án. A cikk egy kis hangulatleírással folytatódik: „Hiába keresné bárki a puttonyok sorát. Traktorok forgolódnak a tőkesorok közt, csúszólapon vontatják a teliszedett rekeszeket és műanyag vödröket. Ott hajladozik a váratlan jött szeptemberi hőségben 110 bicskei gimnazista és egy osztálynyi diák Pestről, a Fényes Elek Közgazdasági Technikumból is. A gazdaság majd száz dolgozójával együtt eddig harmincnyolc hektárnyi területen szüreteltek. Kétezer mázsa szőlőt szállítottak feldolgozásra, 172 hektárnyi területen még tőkén a fürtök.