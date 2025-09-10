Fejér évfordulós emlékei

szeptember 10., szerda

Főszereplők a VIDEOTON számítógépei

„Tegnap tájékoztatót tartottak a KSH Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központban a számítógépek alkalmazásával kapcsolatos szakemberképzés és szalon a továbbképzés soron következő feladatairól. Faragó Sándor, a SZÁMOK igazgatója többek között elmondta, hogy az országos érdeklődésre való tekintettel már idén októberben indítanak Budapesten egy ötnapos, intenzív tanfolyamot a Videoton R 12-es kisszámítógépének alkalmazási és fejlesztési kérdéseiről. Ezen belül részeleteseiv foglalkoznak,, az R 12-es és a szocialista országok számítógépes programját egységesítő rendszer, az ESZR kapcsolatával. A tanfolyam hallgatóit megismertetik az R 12-es rendszer technikájával, főbb alkalmazási lehetőségeivel. A SZÁMOK oktatási programjában természetesen az R 10-es komputer is főszerepet kap. A tanfolyamokat már szeptember közepétől indítják a Hungarotex balatonkenesei üdülőjében. A felső- és középszintű vezetőknek például szeptember 15-én kezdődik egy ötnapos intenzív tanfolyam a vezetési rendszerekről. Szeptember 22-én kezdődik a mikroprogramozást ismertető továbbképzés. Az R 10-es jellemzőivel és alkalmazás technikájával foglalkozó tanfolyam szeptember 29-én kezdődik számítógépes szakembereknek és vezetőknek" – számolt be a hírről a Fejér Megyei Hírlap 1975-ben.

Őszi megyeikönyvhetek 

„Negyed évszázada annak,hogy a fogyasztási szövetkezetek útjára indítottak egyolyan könyvterjesztési akciót, amely emberek tíz- ésszázezreit késztette cselekvésre, segítette gondolkodásuk formálásában, olvasóimagatartásának kialakulásában. A szövetkezetek amaguk szerény eszközeivelés az őszi megyeikönyvhetek formájával, a vidékikönyvterjesztés legrangosabb eseményével segítikművelődéspolitikai célkitűzéseink megvalósulását, amég meglevő fehér foltokfelszámolását. A megyeikönyvhetek szervezésére rendező bizottságalakul szerdán a HazafiasNépfront megyeiszékházában azzal a céllal, hogy aFejér megyeiprogram tartalmát megvitassák, a kivitelezés formáit és felelőseitmeghatározzák. Az idénSzabadbattyán lesz a házigazdája az őszi könyvhetekmegyeimegnyitójának" – írta megyénk napilapja negyven évvel ezelőtt.

 

