Itt a vége! Drámai bejelentést tettek a fehérvári fesztiválról

„A FIN - Fehérvári Irodalmi Napok idén, a 10. alkalom után befejezi működését. A FIN soha nem volt fesztivál, inkább egy mozgalom, aminek az volt a célja, hogy összefogja a Székesfehérváron itt-ott pislákoló irodalmi kezdeményezéseket. 2025-re a FIN ezt a feladatát teljesítette” – olvasható a FIN közösségi oldalán. S bár a szervezők szerint a Fehérvári Irodalmi Napok nem fesztivál volt, a olvasás szerelmesei mégis egyféle könyves fesztiválként tartották számon, olyan fesztiválként, amelyért végre nem kellett a fővárosig utazni. A FIN üde színvolt volt Székesfehérvár irodalmi, kulturális életében.

Tíz év után megszűnik a Fehérvári Irodalmi Napok

Beteljesítette küldetését a Fehérvári Irodalmi Napok

Megkeresésünkre a Fehérvári Irodalmi Napok alapítója-szervezője, Czinki Ferenc elmondta, úgy érzik, tíz év éppen elég volt, és a csúcson szeretnék abbahagyni. – A FIN megszűnésének másik oka az, hogy részben teljesültek azok a célok, amelyeket el akartam érni ezzel a fesztivállal. Tíz évvel ezelőtt a kortárs magyar irodalom nem nagyon volt jelen a városban, alig voltak író-olvasó találkozók, irodalmi rendezvények, de az elmúlt tíz évben egyre több lett ezekből. Tulajdonképpen a fesztivál ezzel teljesítette a legfontosabb célját. Úgy látom, hogy ez most már működni fog nélkülünk is – mondta el a Feol.hu-nak Czinki Ferenc, hozzáfűzve, hogy tíz év ilyenfajta munkából és felelősségből bizony elég tud lenni.

„Ez az a pont viszont, ahol 10 év után, jó lelkiismerettel, teljesítve a talán soha ki nem mondott céljainkat, befejezzük működésünket. Valamilyen módon folytatjuk majd, de a FIN - Fehérvári Irodalmi Napok, jelenlegi formájában, az idei, 2025-ös programsorozat után megszűnik”– olvasható a közösségi oldalon tett nyilatkozatban, melynek kapcsán Czinki Ferenc elmondta, hogy a FIN bizonyos programelemei megmaradnak, de arról, hogy ezek mikor és milyen formában térnek vissza, csak később adnak tájékoztatást.

Az utolsó FIN szeptember 17. és 20. között várja az érdeklődőket könyvbemutatókkal, koncertekkel. A Fehérvári Irodalmi Napok programja elérhető a közösségi oldalán.