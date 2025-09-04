Fedélzeti kamera: titkos fegyver a közlekedésben

Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt azoknak az autósoknak a száma, akik menetrögzítő, azaz fedélzeti kamera rendszert szerelnek járművükbe. A kis eszköz azonban nemcsak baleset esetén nyújthat kapaszkodót, de szabálysértések vagy akár bűncselekmények tisztázásában is kulcsszerepet kaphat. Az Országos Rendőr-főkapitányság a feol.hu kérdésére hangsúlyozta: a kamerás felvételek felhasználhatók a hatósági eljárásokban, ám nem szabad megfeledkezni bizonyos jogi és technikai körülményekről.

A fedélzeti kamera nemcsak az autósokat védi, de a rendőrségi eljárásokban is fontos bizonyíték lehet – a felvételek segítik tisztázni a balesetek és szabálysértések körülményeit

Forrás: Shutterstock

Hogyan működik a gyakorlatban a fedélzeti kamerás bizonyítás?

Ha valaki szabálysértést rögzít a kamerájával, a forgalmi rendszám alapján bármely rendőri szervnél tehet feljelentést – szóban, írásban, postai úton vagy éppen elektronikusan, e-papíron keresztül, tudtuk meg, ahogy azt is: a feljelentésnek tartalmaznia kell a cselekmény pontos helyét, idejét és körülményeit, valamint a bizonyíték megjelölését, vagyis magát a videófelvételt.

Miért fontos a hely és az idő?

A rendőrség kiemelte: elengedhetetlen tudni, hogy hol történt a jogsértés, hiszen csak így ítélhető meg, megszegte-e az érintett a közlekedési szabályokat. Ugyanilyen jelentősége van az időpontnak is – például az elévülés miatt. Bár a kamerák kijelzik az időt, azt maga a felhasználó állítja be, így önmagában nem tekinthető kétséget kizáró bizonyítéknak. Ezért gyakran a kamera tulajdonosát is tanúként hallgatják meg, hogy tisztázzák a felvétel körülményeit.

Jogi háttér

A bizonyítékok kezelését a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény szabályozza. Ezek egyértelműen felhatalmazzák a hatóságokat arra, hogy a felvételeket lefoglalják, zár alá vegyék és bizonyítékként használják. Érdekesség, hogy a felvétel bizonyító erejét nem befolyásolja, ha a készítője közben esetleg maga is kisebb szabályszegést követett el – az ilyen „mellékes körülmények” nem semmisítik meg a bizonyítékot.

Adatvédelem és személyiségi jogok

Sokan attól tartanak, hogy a kamerázás közterületi megfigyelésnek minősül, vagy sérti a felvételeken látható személyek jogait. Az ORFK válasza szerint a törvények teljes körű felhatalmazást adnak az adatok kezelésére, amint a felvételt bizonyítékként átadják a hatóságnak. A rögzített rendszámok vagy arcok felismerhetősége tehát akkor nem jogsértő, ha a felvétel a hatósági eljárást szolgálja. És hogy hogyan lehet átadni a felvételeket? A lakosság többféleképpen juttathatja el a rendőrséghez a kamerás anyagokat: elektronikus úton - például e-papír feltöltéssel -, adathordozón vagy személyes megjelenéskor. A rendőrség válaszában kiemelte: a felvételeket az eljárás során archiválják, lefoglalhatják, és hivatalosan is kezelik, mint bármely más bizonyítási eszközt.