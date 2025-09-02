szeptember 2., kedd

Tanévnyitó ünnepség

1 órája

Hagyományőrző faültetés a soponyai általános iskolában

Címkék#hagyomány#Zichy János Általános Iskolában#Örökös Ökoiskola

A fa gyökere a múlthoz, a hagyományokhoz kapcsolódást jelzi, a fa lombjára felnézve a jövőbe tekintünk, a folyamatos gondozást, ápolást a törzs növekedése mutatja meg. Megtartották Soponyán a hagyományőrző faültetést az iskolában.

V. Varga József

– Mára hagyománnyá vált Soponyán, a Zichy János Általános Iskolában – mely az Örökös Ökoiskola cím birtokosa –, hogy a mindenkori első osztályosok egy fát ültetnek közösen az iskola udvarán – mondta el lapunknak Hollósi Lászlóné Anikó iskolaigazgató. – Ezzel a gesztussal hagynak maguk után maradandó emléket, amire ha rátekintünk, mindig ők jutnak majd eszünkbe.

fa
A gömbkőrist Nagy Zselyke Zorka ültette el az első osztályosok nevében a hagyományőrző faültetésen
Forrás: Az iskola

Így történt ez az új tanévben is. A gömbkőrist, melyet Soponya Nagyközség Önkormányzata ajándékozott az intézménynek, Nagy Zselyke Zorka ültette el az első osztályosok nevében.

Kihasználva a csodaszép napsütéses időt, az osztály lelkesen tett eleget a feladatnak. Ma még csak gyenge, törékeny hajtás, akár csak ők. Ez a sérülékeny kis fa sok törődést, szeretetet igényel, míg megnő, akár csak ők. Ki kell állnia a tűző Napot, szárazságot, erős szelet, fagyot, ahogyan a diákoknak is meg kell küzdeniük a rájuk váró nehézségekkel. Évek hosszú sora szükséges ahhoz, hogy a fa megerősödjön, s megmutassa igazi szépségét, ugyanúgy, ahogyan a kis elsősöknek is hosszú időre lesz szükségük, hogy megtalálják helyüket a világban, kibontakoztassák tehetségüket.

– Ha a fiatalok példát látnak a környezetünk védelmére és ápolására, akkor felnőttként maguk is példát mutatnak majd az utánuk érkező generációk számára – tette hozzá az iskolaigazgató.

 

 

 

