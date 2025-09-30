szeptember 30., kedd

Hetven év után gyerekkorunk illata tűnik el a boltok polcairól

Szinte nincs olyan család, ahol ne találkoztak volna vele: a jellegzetes illatú termék évtizedeken át meghatározó része volt a magyar fürdőszobáknak. Most azonban végleg elköszönhetünk tőle – a gyártó leállítja a termék forgalmazását.

Feol.hu

A hírt a Henkel erősítette meg, amely szerint a döntést a piaci igények változása és a vállalat stratégiai átalakulása indokolja. Eltűnik a boltok polcairól a Fa szappan. A bama.hu beszámolója szerint a szappanok iránt csökken a kereslet, a cég inkább olyan kategóriákra összpontosít, amelyek nagyobb növekedési potenciált mutatnak – ilyenek a tusfürdők és dezodorok.

Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A Fa szappant még a Dreiring hozta forgalomba, majd az 1960-as években vált igazán népszerűvé. Sokan gyermekkoruk illataiként őrzik emlékeikben: ott volt a nagyszülők házában, a szomszéd mosdójában, vagy éppen a családi fürdőszobában. Kultikus státuszát ennek köszönhette, és nem véletlen, hogy a hír most sokakban nosztalgiát ébreszt.

Fontos azonban hangsúlyozni: maga a Fa márka továbbra is megmarad, a cég csak a szappanok gyártását szünteti meg. A jól ismert Fa tusfürdők és dezodorok tehát továbbra is a boltok polcain maradnak.

