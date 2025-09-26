szeptember 26., péntek

Negyven éve indult útnak Fa Nándor és Gál József

1 órája

Ma van a jubileuma a Szent Jupát történelmi kalandjának

Szent Jupa, vitorlás, Fa Nándor

Most, negyven év után eszembe jutnak azok a napok, amikor az opatijai búcsú után csak akkor tudtunk az ismert világ másik végén járó Fa Nándorról és Gál Józsefről információkhoz jutni, ha kiautóztunk a székesfehérvári Rádiótelepre, vagy a Bányatónál lévő másik rádióállomáshoz. Aztán vagy sikerült beszélni velük rádiókapcsolat segítségével, vagy nem. Négy évtized telt el azóta, szinte minden megváltozott Fa Nándor és Gál József körül, de a hősök, a példaképek még mindig itt vannak velünk, és bárki tanulhat tőlük – és ez a legfontosabb!

Tihanyi Tamás

Mindketten azt mondták a világkörüli út óta eltelt évek során, hogy meghatározta további életüket, sorsukat az az út. És valóban így történt, hiszen egyikük sem tudott azóta hosszabb időre távol maradni a tengerektől. De vajon csak az ő életük változott meg? Vajon hány nagy tettben van még ott az ő hősiességük, példájuk? Két fiatalember gondolt egyet, és épített egy hajót a Velencei-tó partján, amivel aztán megkerülték a Földet. Ennyi a történet, de mégsem csupán ennyi. Hiszen első magyarokként tették ezt meg egy olyan nép fiaiként, amely a második világháború óta mást sem hallott, csak azt, hogy bűnös, tehetségtelen, másodrendű nemzet vagyunk. Kevesek mellett ők, Fa Nándor és Gál József is bebizonyították, hogy a magyar különleges és nagyszerű tettekre képes. Még tengerpart sem kellett hozzá.

fa nándor
Gál József és Fa Nándor a Szent Jupát fedélzetén
Forrás: FMH-archív

Tavaly szeptemberben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködve Révfülöpnél újra a Balaton vizére bocsátotta a legendás, mindössze 31 láb hosszú Szent Jupátot. Azt a túrahajót, amelyet Fa Nándor és Gál József – a balatonfüredi hajógyártól megvásárolt üres héjból – 1983 és 1985 között saját kezűleg építettek meg az agárdi vízparton. A vitorlást a kenusok kitalált védőszentjéről nevezték el. A két székesfehérvári sportembert eleinte nem vették komolyan, de ők nem tágítottak tervüktől: akkoriban elsőként a Fejér Megyei Hírlap sportrovatában jelent meg egy írás róluk. Aztán megtették a lehetetlent. Tizenkét ország kikötőjét érintve 717 nap alatt, első magyarokként 1985 és 1987 között körbe vitorlázták a Földet. Ráadásul a klasszikusan nehéz útvonalon, délről, a Jóreménység- és a Horn-fokot megkerülve. Hetvenezer kilométert utaztak a tizenöt négyzetméteres hajón, összesen 295 napot töltöttek vízen és kétszer is felborultak. De túlélték.

Az indulás és az érkezés dátuma is szeptemberi: 1985. szeptember 26-án hajóztak ki a horvátországi Opatija kikötőjéből, két évvel később, 1987. szeptember 12-én pedig már több ezer zászlót lobogtató, Himnuszt éneklő magyar, többségükben Fejér vármegyei, székesfehérvári várta őket az akkor még jugoszláv kikötőben, majd itthon a koronázó városban, a Városház téren. Hajójukat a Közlekedési Múzeumban Farkas Bertalan űrkabinja mellett állították ki, Fa Nándor pedig megírta az egész sztorit a Szent Jupát 700 napja című remek könyvében.

Innen jött az ötlet Fa Nándornak

Talán kevesen tudják, hogy 1987-ben, a Szent Jupát útja során, valahol a Horn-fok közelében Fa Nándor belehallgatott az éppen akkor megrendezett B.O.C Challenge négyszakaszos Föld-kerülő verseny mezőnyének hivatalos rádióforgalmazásába. Azt a versenyt neki találták ki, gondolta. Elkezdődött az álmodozás időszaka és már ott, a Szent Jupát fedélzetén, a csendesebb órákban elkezdte megrajzolni az általa elképzelt 60 lábas magyar óceáni versenyvitorlást. És egy másik legenda kezdődött el.

A Szent Jupát a révfülöpi kikötőben
Forrás: feol.hu

A nagy történelmi utazás negyvenedik évfordulójára – Fa Nándor szakmai útmutatása alapján – restaurálták a vitorlást, hogy az ismét eredeti állapotában emlékeztessen az élő legendákra, Fa Nándorra és Gál Józsefre, valamint arra, amit ők képviselnek. Arra az igazságra, hogy a lehetetlen is lehetségessé válhat, ha azt nagyon akarod és megteszel érte mindent. A történelmi hajót Révfülöpön, az MCC Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő Diáktáborban mutatják be. A Közlekedési Múzeum és az MCC programsorozatot kezdett, amelynek keretében szeretnék ismertetni a hajózás, a balatoni vitorlázás, a sportemberi teljesítmény lebilincselő bizonyítékait a felnövekvő generációk számára.

A hazatérést követő ünnepség pillanatai Székesfehérvár szívében
Forrás: FMH-archív

Eredetileg szeptember 24-én, szerdán lett volna a 40. évforduló alkalmából az ünnepség a Balatonon, a révfülöpi kikötőben, de azt a rossz idő miatt jövő hét keddre, azaz szeptember 30-ra halasztották. Az alkalomra felújított Szent Jupát vitorlás és hőseinek története tehát ott és akkor tovább folytatódik majd.

Negyven év telt el azóta, hogy két Fa Nándor és Gál József ráléptek a Szent Jupát fedélzetére, hogy útnak induljanak és vitorlázva, első magyarokként megkerüljék a bolygót. A jubileum tiszteletére segítőjük, barátjuk, Szipola Antal, a székesfehérvári Vital Club Sportegyesület vezetője modellkészítő pályázatot írt ki. „Nekem máig a legszebb adriai város az, ahonnan a két fehérvári kajakos srác elindult a Szent Jupát vitorlással, hogy megvalósítsa sokunk álmát a szabadságról”, indokolta akkor döntését. „A Földet megkerülő út óta Gál Józsi és Fa Nándi azóta is köztiszteletben álló polgára szeretett városunknak, sportmúzeumunk alapját képezik a tőlük kapott tárgyi emlékek.” A fehérvári sportmúzeumban látható már az Alba Regia és az Equator vitorlások hajómodellje, van méretarányos kajakmodell és valódi K-4-es versenykajak mahagóni fából. Nem született azonban a Szent Jupátról másolat: ezért történt a felhívás. A határidőig sok remek modell és más alkotás érkezett, a végső döntést a legjobbakról Fa Nándor és Gál József mondja majd ki.

Az egyik legjobb munka Kocsis Pál sárkánykenusé, amely fából, műanyagból és fémből készült 
Forrás: Vital Club Sportegyesület





 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
