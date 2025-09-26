Ma van a jubileuma a Szent Jupát történelmi kalandjának

Mindketten azt mondták a világkörüli út óta eltelt évek során, hogy meghatározta további életüket, sorsukat az az út. És valóban így történt, hiszen egyikük sem tudott azóta hosszabb időre távol maradni a tengerektől. De vajon csak az ő életük változott meg? Vajon hány nagy tettben van még ott az ő hősiességük, példájuk? Két fiatalember gondolt egyet, és épített egy hajót a Velencei-tó partján, amivel aztán megkerülték a Földet. Ennyi a történet, de mégsem csupán ennyi. Hiszen első magyarokként tették ezt meg egy olyan nép fiaiként, amely a második világháború óta mást sem hallott, csak azt, hogy bűnös, tehetségtelen, másodrendű nemzet vagyunk. Kevesek mellett ők, Fa Nándor és Gál József is bebizonyították, hogy a magyar különleges és nagyszerű tettekre képes. Még tengerpart sem kellett hozzá.

Gál József és Fa Nándor a Szent Jupát fedélzetén

Forrás: FMH-archív

Tavaly szeptemberben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködve Révfülöpnél újra a Balaton vizére bocsátotta a legendás, mindössze 31 láb hosszú Szent Jupátot. Azt a túrahajót, amelyet Fa Nándor és Gál József – a balatonfüredi hajógyártól megvásárolt üres héjból – 1983 és 1985 között saját kezűleg építettek meg az agárdi vízparton. A vitorlást a kenusok kitalált védőszentjéről nevezték el. A két székesfehérvári sportembert eleinte nem vették komolyan, de ők nem tágítottak tervüktől: akkoriban elsőként a Fejér Megyei Hírlap sportrovatában jelent meg egy írás róluk. Aztán megtették a lehetetlent. Tizenkét ország kikötőjét érintve 717 nap alatt, első magyarokként 1985 és 1987 között körbe vitorlázták a Földet. Ráadásul a klasszikusan nehéz útvonalon, délről, a Jóreménység- és a Horn-fokot megkerülve. Hetvenezer kilométert utaztak a tizenöt négyzetméteres hajón, összesen 295 napot töltöttek vízen és kétszer is felborultak. De túlélték.

Az indulás és az érkezés dátuma is szeptemberi: 1985. szeptember 26-án hajóztak ki a horvátországi Opatija kikötőjéből, két évvel később, 1987. szeptember 12-én pedig már több ezer zászlót lobogtató, Himnuszt éneklő magyar, többségükben Fejér vármegyei, székesfehérvári várta őket az akkor még jugoszláv kikötőben, majd itthon a koronázó városban, a Városház téren. Hajójukat a Közlekedési Múzeumban Farkas Bertalan űrkabinja mellett állították ki, Fa Nándor pedig megírta az egész sztorit a Szent Jupát 700 napja című remek könyvében.