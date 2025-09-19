Ezek a programok várnak a hétvégén Fejérben

Szeptember 19., Péntek

Rácalmás

A város legnagyobb rendezvénye kerül megrendezésre a hétvégén, a legendás és ikonikus Tökfesztivál. Helyi közösségi műsorokkal, sztárfellépőkkel, kézműves programokkal és kulináris élményekkel kísérve. A háromnapos programsorozat 10.00 órakor veszi kezdetét.

Gárdony

19.00 órától a Húrra Hangolva zenekar dicsőítő koncertje kerül megrendezésre a Gárdonyi Református Gyülekezet szervezésében a Bóné Kálmán utca 8. szám alatt.

Cece

Őszköszöntő Lecsófesztivált tartanak 14.00 órától a Piactéren, a szervezők kulturális programokkal, lecsófőző versennyel és érdekes kísérőprogramokkal is készülnek.

Szeptember 20., Szombat

Székesfehérvár

8.30-ra várják az érdeklődőket az Aszalvölgyi záportározónál, ahol Lendvai Gábor ökológus vezetésével szerveznek ismeretterjesztő őszi sétát.

Dég

Rendhagyó szüreti mulatságra várják az érdeklődőket Dégen 9.30-tól. A zenés-táncos meneten a lovas kocsisok mellett a traktorosok is részt vehetnek. De ezzel még nincs vége a napnak, este 21 órától bált is tart a település a színházteremben.

Székesfehérvár

10.00 órakor kezdetét veszi a XVII. Maroshegyi Böndörödő Szüreti Mulatság színpadi és szabadtéri programokkal a Gárdonyi Géza Művelődési Ház előtti területen.

Polgárdi

10.30-kor szüreti felvonulással veszi kezdetét a Polgárdi Őszi Vigasság, majd délután 13.00 órától érkezik Dudar Feri, de ugyanekkor kezdődnek a gyermekprogramok is: körhinta, népi játszó és ugrálóvár. 14.00 órától már az óriásbábos utcaszínház indul, 15.00 órától pedig a csákberényi csikósok lovas bemutatója következik.

Sárkeresztes

14.00 órától szüreti mulatságot tartanak kézműves vásárral, szüreti felvonulással és szüreti bállal.

Lepsény

14.30-tól negyedik alkalommal jön a nagy népszerűségnek örvendő Rémes Boszik Éjszakája a Nádasdy utca 28. szám alatt. A programok között lesz banyabál, rítustánc, bábszínház és rémtúra sötétedés után, de érkeznek színpadi fellépők is.

Szeptember 21., vasárnap

Székesfehérvár

14.00 órától ingyenes programokkal várják a résztvevőket az Alsóvárosi pihenőparkban, ahol pikniket szerveznek.