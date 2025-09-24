szeptember 24., szerda

Jubileum

16 perce

Évfordulót ünnepeltek, Csoórira emlékeztek Zámolyon (fotógalériával)

Címkék#Kákics zenekar#Zámoly#Csoóri Sándor Alapprogram

Zámolyon népzenei és táncos programokkal ünnepelték a Csoóri Sándor Alapprogram 10 éves fennállását, ahol a Kákics zenekar koncertje adta meg a nap alaphangját.

Feol.hu
Évfordulót ünnepeltek, Csoórira emlékeztek Zámolyon (fotógalériával)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szeptember 20-án a Kákics zenekar koncertjével indult a zámolyi ünnepi program, amelyen a Csoóri Sándor Alapprogram 10 éves évfordulóját és Csoóri Sándor emlékét idézték fel. 

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A zenekar helyi gyűjtésekből származó dallamkincset szólaltatott meg a közönségnek, ám a résztvevők néptáncos előadásokat is láthattak, majd ünnepi menetben vonultak az Emlékházhoz, ahol köszöntők és további zenés produkciók zárták a megemlékezést.

(Galéria a képre kattintva!)

Csoórira emlékeztek Zámolyon

Fotók: Nagy Norbert / FMH

 

 

