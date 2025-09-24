Évfordulót ünnepeltek, Csoórira emlékeztek Zámolyon (fotógalériával)

Szeptember 20-án a Kákics zenekar koncertjével indult a zámolyi ünnepi program, amelyen a Csoóri Sándor Alapprogram 10 éves évfordulóját és Csoóri Sándor emlékét idézték fel.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A zenekar helyi gyűjtésekből származó dallamkincset szólaltatott meg a közönségnek, ám a résztvevők néptáncos előadásokat is láthattak, majd ünnepi menetben vonultak az Emlékházhoz, ahol köszöntők és további zenés produkciók zárták a megemlékezést.

(Galéria a képre kattintva!)