Évfordulót ünnepeltek, Csoórira emlékeztek Zámolyon (fotógalériával)
Zámolyon népzenei és táncos programokkal ünnepelték a Csoóri Sándor Alapprogram 10 éves fennállását, ahol a Kákics zenekar koncertje adta meg a nap alaphangját.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Szeptember 20-án a Kákics zenekar koncertjével indult a zámolyi ünnepi program, amelyen a Csoóri Sándor Alapprogram 10 éves évfordulóját és Csoóri Sándor emlékét idézték fel.
A zenekar helyi gyűjtésekből származó dallamkincset szólaltatott meg a közönségnek, ám a résztvevők néptáncos előadásokat is láthattak, majd ünnepi menetben vonultak az Emlékházhoz, ahol köszöntők és további zenés produkciók zárták a megemlékezést.
