Nem vicc: újra szavazhatunk arról, melyik a legjobb talaj – tavaly Fejér nyert

Azóta hagyományteremtő módon, közönségszavazással választják meg a legjobb szelvényt, amire bárki jelölhet hazánk, illetve a Kárpát-medence területéről. Számunkra azért különösen érdekes az "Év Talaja" kezdeményezés, mert vármegyénk igencsak érintett. Az elmúlt évben ugyanis Mány-Alsóörspuszta talajszelvénye lett a győztes.

A fiatalok számára rejtélyes világ nyílt meg a szelvény elemzésével – erről is szól az Év Talaja verseny

Forrás: FMH-archív

A jelölést a 16 éves Komon Klaudia, a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző iskola 11. osztályos, mezőgazdasági technikus tanulója küldte be és a voksolás lezárásáig mintegy 922 darab szavazatot kapott. Idén a huszonegy pályázó közül kettő Fejér vármegyei.

Az idei kampánynapon is Hack András vonta magára a gyerekek figyelmét

Forrás: feol.hu

Az Év Talaja verseny Fejér vármegyei indulói

A cecei WWF Magyarország talajszelvényével azt a célt tűzte ki, hogy ráirányítsa a figyelmet a vállalatok természeti környezetünket érintő felelősségvállalására. A fentiekre jó példa egy bank, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a WWF Magyarország együttműködése. A három szervezet egy korábbi szántón, őshonos erdő ültetését tudta megvalósítani védett területen, a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzetben. Ahol a korábbi értékes élőhelyek csak egy része maradt meg, melyeket a szántóföldi használat feldarabolt és nagyrészt megszüntetett. A talajszelvény elemzése az erdőtelepítés tervezésekor annak érdekében történt meg, hogy olyan erdőt tudjanak létrehozni, amely nem csak a természetvédelmi szempontoknak, de a termőhelyi adottságoknak is megfelel.

A Seregélyesi Baptista Általános Iskola diákjai idén már második alkalommal vettek részt a Magyar Talajtani Társaság kampánynapján, amelyen szakember, Hack András agrármérnök mutatta be a természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak, hogy a talaj milyen fontos és nélkülözhetetlen szerepet játszik az emberiség életében, milyen jelentőséggel bír az élelmiszer-ellátásban és a vízgazdálkodásban. Azonban a szelvény ennél még többről árulkodott, segítségével a gyerekek láthatták a lakóhelyük mai domborzatát és a Velencei-tó születését alakító geológiai történéseket. Arról is bizonyítékot kaphattak, hol és merre folyt területükön a Császár-víz, amely ma már a Velencei-tavat táplálja, hogyan került a seregélyesi szelvénybe mészkő, dolomit és kvarc kavics. A „Mesélő Talajszelvény” szó szerint házhoz jött, hiszen az oktatási intézmény szomszédságában, a régi református iskola kertjében készült. Az évtizedekig oda járó iskolások, majd napközisek nem sejthették, milyen beszédes a talpuk alatt meghúzódó talaj. Szerencsére egy elhivatott szakember lefordította a gyerekek nyelvére a szelvény izgalmas történetét.