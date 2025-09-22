szeptember 22., hétfő

Mobilitási nap

3 órája

Kicsiktől a nagyokig – mindenki együtt mozgott Szabadbattyánban – videó, galéria

Címkék#Szabadbattyán#tesióra#mobilitási hét

Az Európai Mobilitási Hét alkalmából Szabadbattyánban a hetet közös testnevelésórával kezdték a helyiek.

Déri Brenda
Kicsiktől a nagyokig – mindenki együtt mozgott Szabadbattyánban – videó, galéria

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A múlt héten startolt el az Európai Mobilitási Hét azzal a céllal, hogy népszerűsítése a környezetbarát és fenntartható közlekedést. A programhoz sok Fejér megyei település és város is csatlakozott, köztük Szabadbattyán, ahol a hetet egy közös testnevelésórával kezdték a Batthyány Lajos Általános Iskolában. 

Európai Mobilitási Hét
Európai Mobilitási Hét Szabadbattyánban.
Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Kovács Péter polgármester előzetesen arra buzdította a helyieket, hogy ezen a napon, aki csak teheti válasszon környezetbarát közlekedési módot: gyalogoljon, kerékpározzon vagy rollerezzen. 

Mobilitási nap Szabadbattyánban

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Európai Mobilitási Hét Szabadbattyánban

A közös tesiórán végül az óvodások, az alsó-, valamint a felső tagozatos diákok vettek részt, illetve néhány szülő is kilátogatott. De ezzel még nincs vége, a diákok egész héten át szemléletformáló előadásokat látogathatnak.

Kovács Péter a programon felhívta a diákok figyelmét, hogy a mai napon startolt el a Millió lépés az iskoládért kezdeményezés is, melynek az a célja, hogy szeptember 22. és december 7. között a tanulók a lehető legtöbben mozogjanak mindennap. A nyertesek értékes testnevelési eszközöket kapnak. 

Az eseményről videó is készült, amelyet IDE KATTINTVA tekinthetnek meg!


 


 

 

