Kicsiktől a nagyokig – mindenki együtt mozgott Szabadbattyánban – videó, galéria

Európai Mobilitási Hét Szabadbattyánban

A közös tesiórán végül az óvodások, az alsó-, valamint a felső tagozatos diákok vettek részt, illetve néhány szülő is kilátogatott. De ezzel még nincs vége, a diákok egész héten át szemléletformáló előadásokat látogathatnak.

Kovács Péter a programon felhívta a diákok figyelmét, hogy a mai napon startolt el a Millió lépés az iskoládért kezdeményezés is, melynek az a célja, hogy szeptember 22. és december 7. között a tanulók a lehető legtöbben mozogjanak mindennap. A nyertesek értékes testnevelési eszközöket kapnak.

Az eseményről videó is készült, amelyet IDE KATTINTVA tekinthetnek meg!








